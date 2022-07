Ragazza scout cade in un bosco di Canosio, i compagni la vegliano fino all'arrivo dei soccorsi

Si è concluso alle 23 di ieri sera, venerdì 29 luglio, l'intervento per il recupero di una giovane ragazza Scout a seguito di una brutta caduta in un bosco di Canosio, in Valle Maira.

A darne prontamente l'allarme sono stati i suoi compagni che le sono stati vicini fino all'arrivo dei soccorsi: la ragazza era impossibilitata a muoversi e riferiva dolore al collo e alla testa.

I volontari della Croce Rossa Italiana di Acceglio e i tecnici e sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della stazione di Dronero hanno collaborato per immobilizzare la ragazza e favorirne il trasporto in autoambulanza presso l'ospedale più vicino.