Lutto a Carrù per la morte del 47enne Danilo Filippi. Domani l’ultimo saluto

Dopo la veglia di preghiera in programma questa sera, domenica 31 luglio, alle ore 20.30 nella chiesa di Maria Vergine Assunta in Carrù, è in programma per le ore 16 di domani, lunedì 1° agosto, presso la stessa parrocchiale, la cerimonia con la quale parenti e amici daranno l’ultimo saluto a Danilo Filippi, dirigente del settore bancario, spentosi nella mattinata di ieri, sabato 30 luglio, all’ospedale Carle di Cuneo per l'aggravarsi della malattia contro la quale da tempo lottava.



L’uomo, che il prossimo 7 agosto avrebbe compiuto 48 anni, si era diplomato all’Itis di Mondovì, primo passo di una carriera professionale che, anche grazie a studi universitari compiuti tra la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, l’Università di Urbino e la Sda Bocconi di Milano, lo aveva portato a lavorare prima presso la Banca Alpi Marittime e quindi, dai primi anni Duemila, all’interno del gruppo Intesa Sanpaolo, dove si era occupato di organizzazione dei processi e innovazione tecnologica e dove da quattro anni guidava il Coordinamento Servizi Infrastrutturali.



Lascia la moglie Loredana, insegnante, le figlie Francesca e Caterina, la madre Franca, il padre Franco e il fratello Davide. Ai tanti messaggi di cordoglio in arrivo in queste ore alla famiglia si aggiunge, per bocca del preside Bruno Gabetti, la vicinanza di tutta la comunità scolastica del Liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì alla figlia Francesca, "neodiplomata eccellente del nostro Liceo Classico".