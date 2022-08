La regista monregalese Alice Filippi ha raccontato il suo "SIC" con Paolo Simoncelli al "Giffoni" Film Festival

“Io parlerò a mio figlio di Marco Simoncelli” afferma commosso un giffoner durante l’anteprima di SIC, il docufilm Sky Original dedicato a Marco Simoncelli, il grande campione di motociclismo tragicamente scomparso dieci anni fa.

Nella giornata conclusiva del Festival di Giffoni, è tanta la commozione della platea e degli ospiti, Paolo Simoncelli, padre di Marco, la regista Alice Filippi e Roberta Trovato, produttrice Mowe, nel raccontare il nuovo progetto documentaristico prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe e disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky.

“SIC” racconta la storia di un bambino che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. Un bambino che era convinto di diventare un giorno un “World Champion”, come scriveva sul diario a 8 anni, sognando Valentino Rossi.

Ed è proprio una delle testimonianze più significative quella del famoso 46 della MotoGP, l’idolo di Marco che lo prende da giovanissimo nella sua squadra di preparazione atletica per il motociclismo.

Tanti gli aneddoti: dalla sua “allegria contagiosa”, alle corse di motocross alla esclusivissima cava dove si allenava Valentino, che sceglie di inviare Marco a correre insieme a lui.

“SIC” racconta anche del coraggio necessario per affrontare sfide ritenute fuori portata, e lo racconta attraverso l’epopea della stagione 2008 che decreterà, contro ogni pronostico, Marco Simoncelli Campione del Mondo Classe 250cc.

E’ il papà Paolo a incoraggiare i ragazzi: “Ho insegnato a Marco a non mollare mai: abbiate un obiettivo e date tutto per perseguirlo"