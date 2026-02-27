Paolo Radosta nominato vice presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso

Paolo Radosta, sindaco di Brondello, è stato nominato Vice Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso.

La nomina è avvenuta per voto dei sindaci aderenti all’Unione (in sede di Consiglio) e si è resa necessaria a seguito della sostituzione del rappresentante del Comune di Pagno. Radosta subentra a Gabriele Donalisio, mantenendo così la vice presidenza dell’Unione in capo al territorio della Valle Bronda.

Un passaggio che assume un significato importante per l’equilibrio e la rappresentanza delle realtà locali all’interno dell’ente montano.

"Un segnale forte, che riconosce come centrale la nostra piccola valle negli assetti dell’Unione e tutela il nostro territorio – afferma Radosta, che prosegue - : questa nomina è un grande onore che spero di essere in grado di condurre nel migliore dei modi. Intendo affrontare questo impegno con massima serietà e dedizione. Il destino dei nostri piccoli Comuni, sono certo, passa anche da un’Unione funzionale e capace di ricostituirsi sulla base delle esigenze presenti e future. Stiamo portando avanti con coraggio riforme strutturali importanti, vedremo se il tempo ci darà ragione".