“La Rete Solidale” di Savigliano presenta i risultati raggiunti e moltiplica i progetti futuri di “Insieme X”

Sono stati illustrati oggi pomeriggio – giovedì 26 febbraio 2026 – nel Salone d’Onore di Palazzo Taffini a Savigliano, i risultati raggiunti nel 2025 e i progetti futuri per il 2026 del programma “Insieme X” lanciati dalla “La Rete Solidale”, finanziato da Banca e Fondazione CRS con l’obiettivo di avviare e sostenere economicamente (e non solo), progetti concordati con gli enti del terzo settore del territorio che promuovono e realizzano attività di interesse generale.

Il programma, nato nel 2024 come “Insieme per donare – Alimentiamo il futuro”, già l’anno scorso aveva annunciato di voler allargare il suo raggio d’azione ad altri ambiti oltre al cibo e oggi si presenta suddiviso in diversi progetti e “diramazioni” che sono promossi e gestiti direttamente da varie associazioni del territorio. “La Rete Solidale” raggruppa appunto tutti i soggetti che collaborano attivamente a vario titolo nella realizzazione dei progetti del programma “Insieme X”.

“Il denominatore comune di tutti gli interventi realizzati e che realizzeremo è quello di rivolgersi prioritariamente al sociale, avere continuità nel tempo e generare sinergia tra le varie associazioni – spiegano dalla Banca CRS e dalla Fondazione CRS -. In particolare, si tratta di aiuti a sostegno delle situazioni di particolare disagio e difficoltà del territorio, in una serie di progetti con specifiche finalità, con diversi partner operativi, in diversi ambiti o settori, a favore di diverse tipologie di beneficiari. Uno degli obiettivi primari è quello di superare il concetto di ‘semplice’ donazione economica che, pur essendo sempre di grande aiuto, risulta circoscritta nella sua entità, fine a sé stessa.

L’ambizione è quella di avviare, impostare e sostenere progetti che producano risultati concreti e che possano proseguire nel tempo, costruendo una ‘rete’ di collaborazioni portatrici di sinergie, ottimizzazioni, risparmi, scambio di esperienze. Oltre ai risultati raggiunti dai progetti già in corso, nel 2026 abbiamo in programma di avviarne di nuovi, precisamente: ‘Insieme X Progettare’, ‘Insieme X Locare’ e ‘Insieme X Studiare’”.

“Insieme X Donare” – nato nel 2024 con l’obiettivo di fornire prodotti di prima necessità ad associazioni, enti benefici e/o al mondo del volontariato del territorio, riducendo gli sprechi, in primo luogo di prodotti alimentari – nel 2025 ha generato la distribuzione di prodotti di prima necessità per un risparmio complessivo di 260.000 euro e, in ambito alimentare, la distribuzione di 42 tonnellate di frutta e verdura.

“Insieme X l’Ambiente”, è stato avviato nel luglio 2025 per migliorare l’efficientamento dell’illuminazione domestica di famiglie in difficoltà economiche, attraverso l’attivazione di un contratto di fornitura di energia elettrica a basso costo e la sostituzione di lampadine a incandescenza con corrispondenti LED a basso consumo. Il progetto può contare della collaborazione di eVISO per la fornitura di servizi EE a basso costo e del fondo di copertura di morosità La Scialuppa di Fondazione CRT.

“Insieme X Curare”, nato anch’esso nel 2025, ha come finalità l’attivazione di uno studio medico per dare accesso alle cure gratuite a persone non assistite dal servizio sanitario nazionale e coprire i vuoti presenti nei servizi pubblici di assistenza sanitaria. Lo studio medico, aperto settimanalmente nel periodo invernale, ha accolto prevalentemente utenti del dormitorio Caritas, fornendo un supporto essenziale e riducendo l’accesso al pronto soccorso: su 95 visite solo due casi sono stati indirizzati al Pronto Soccorso, mentre per gli altri è stata sufficiente una prescrizione di farmaci, forniti gratuitamente. Per il 2026 è in fase di studio, in collaborazione con DentalMed, un servizio odontoiatrico a basso costo a favore di bambini di famiglie in difficoltà.

“Insieme X Tre” prevede “piccoli acquisti” di beni-servizi necessari alle associazioni mediante contributi e donazioni dei privati (cittadini, aziende, etc) a partire da 1 euro (tramite Satispay), de “La Rete Solidale” dello stesso importo dei privati e del “fornitore” tramite uno sconto del 33% sul costo del bene-servizio (oppure dell’associazione-ente). Nel 2025 “Diamo benzina all’Auser” ha raccolto 3.300 euro, “Aggiungi un pasto a tavola” a favore di SoS-Bra ha raccolto 3.000 euro (partner Ascom-Bra) e “3 x 1 = scuola per tutti” per la San Vincenzo ha raccolto 3.500 euro con partner Oasi Giovani.

“Insieme X Lavorare”, infine, è un’attività è svolta in stretta collaborazione con la Fondazione Industriali di Cuneo con la finalità di supportare le persone segnalate dalle associazioni in cerca di lavoro.