Attualità | 27 febbraio 2026, 08:05

A Mondovì l'ultimo saluto alla maestra Rita Bertazzoli

Aveva 63 anni. Appassionata di motori, negli anni '90 aveva corso diversi rally tra Piemonte e Liguria, come navigatrice

Rita Bertazzoli

Saranno celebrati oggi, venerdì 27 febbraio alle 15, nella parrocchia del Cuore Immacolato i funerali di Rita Bertazzoli.

Maestra, 63 anni, si è spenta all’ospedale di Savigliano dove era ricoverata. Appassionata di motori, negli anni 90', aveva corso diverse gare in zona, come il Rally della Valle Varaita e Valli del Bormida come navigatrice.

Lascia il marito Roberto Gazzola, figlio dei titolari dell’ex pastificio monregalese, i figli Andrea, Federico, Filippo e Stefano, insieme ai parenti tutti.

"La più sincera vicinanza da parte mia, dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità monregalese alle famiglie Bertazzoli e Gazzola per la prematura scomparsa di Rita. Un forte abbraccio, in particolare, all'assessora Francesca Bertazzoli, certo che insieme ai suoi cari saprà onorare al meglio la memoria della compianta zia" - il messaggio del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo a margine della notizia della morte di Rita Bertazzoli avvenuta nella giornata di mercoledì 25 febbraio.
 

AP

