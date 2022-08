Meteo: cieli sereni e torna il caldo fino a metà settimana, da giovedì arrivano i temporalil

Bollettino settimana 01 – 07 Agosto. Nuovamente alta pressione, con temperature in aumento. Break temporalesco venerdì

L’alta pressione tornerà a farla da padrone sul Nord Ovest, con nuovo aumento della colonnina di mercurio e ritorno della canicola estiva. Farà nuovamente caldo , in attesa di vedere se saranno confermati i temporali per venerdì è un guasto del tempo più marcato per il prossimo fine settimana, con coincidente calo della colonnina di mercurio.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 01 a mercoledì 03 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, salvo locali addensamenti pomeridiani a carattere cumuliforme più significativi in prossimità dei rilievi.

Temperature in aumento con valori massimi in pianura tra 31 e 33 °C, minime tra 20 e 23 °C.

Temperature in aumento con valori massimi al mare tra 32 e 34 °C, minime tra 23 e 25°C.

Venti deboli su Piemonte, moderati da Nord Ovest al mare, salvo colpi di vento nelle celle temporalesche

Da giovedì 04 Agosto

Nubi in aumento dal pomeriggio, irregolarmente nuvoloso domani con temporali possibili dal pomeriggio