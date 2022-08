Boris Johnson visita i soldati ucraini addestrati in Inghilterra e prova le armi con loro

Il premier britannico Boris Johnson, che dovrebbe lasciare Downing Street entro breve tempo, si è recato qualche giorno fa in un centro di addestramento situato nello Yorkshire settentrionale.

Qui ha fatto visita ai 400 soldati ucraini formati dagli ufficiali britannici per andare a combattere al fronte contro i russi. Il filmato della visita è stato postato sui canali social dello stesso Johnson, che vediamo vestito in tuta mimetica alle prese con mitragliatrici, bombe a mano e altre armi.

Ha poi parlato agli ucraini invitandoli a combattere fiduciosi nella vittoria finale e ha concluso inneggiando nella loro lingua “Gloria all’Ucraina!”.

Come riferisce il sito Strumenti Politici, Londra ha messo a disposizione di Kiev 2,3 miliardi di sterline come aiuti militari e si è impegnata ad addestrare altre migliaia di ucraini che verranno mandati in Gran Bretagna.

Il ministro della Difesa Ben Wallace ha spiegato che questi contingenti sono fatti di uomini dai 18 ai 50 anni e che presto vi saranno anche delle donne. Inoltre ha ammesso che molti di loro con buona probabilità “pagheranno tragicamente con l’estremo sacrificio”, in altre parole periranno al fronte.

La visita di Johnson è un’esplicita dichiarazione di intenti per quello che si vocifera essere il suo prossimo incarico: succedere a Jens Stoltenberg come segretario generale della NATO. Il posto sarà vacante a settembre 2023, dunque c’è ancora tempo per valutare l’appoggio o la contrarietà dei vari Stati membri dell’Alleanza Atlantica. Johnson certamente può contare sui Tories, che oggi formano la maggioranza politica della Camera dei Comuni, e con alta probabilità anche sul membro più influente della NATO, cioè Washington.

Gli ucraini lo sostengono apertamente, ma non sono membri, e sono dalla sua parte anche Estonia, Lettonia e Lituania oltre ai nuovi Finlandia e Svezia.