Trova qualcuno con cui ridere... per sempre

Da ANNA E ANNA , crediamo che la vera affinità nasca tra due persone che sanno ridere insieme.

Perché ridere non è solo bello, fa bene all’anima, al cuore e all’amore. Ecco un esempio: "Ci siamo conosciuti con una battuta... e non abbiamo più smesso di ridere" lo scrivono Marco & Lucia, coppia felice dal 2023.

Cerchi qualcuno che capisca le tue battute peggiori? Che ti faccia ridere anche nei lunedì più grigi?

Ti aspettiamo. L'amore che fa battere il cuore… e fa ridere di gusto, è più vicino di quanto pensi.

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 40 anni

bell'uomo, 40enne, bruno dagli occhi verdi profondi e barba curata, che crede che il posto più bello dove stare sia nell'anima della donna che ama. Romantico e forte di carattere, è un idealista appassionato di natura e animali, e' un avvocato, che sogna di trovare quella persona speciale con cui costruire un futuro. Divorziato da tempo, ancora non ha incontrato la donna giusta, ma non si arrende. Se pensi che il suo cuore possa trovare un rifugio nel tuo, chiamalo al 3403848047!

Lui single, 55 anni

Accanto a lui, c'è un posto bellissimo… e potrebbe essere il tuo. È un uomo di 55 anni, comandante dei Vigili del Fuoco, con un fisico sportivo, brizzolato, occhi chiari e profondi che sanno raccontare molto. Ama il mare e pratica arti marziali, dimostrando disciplina e passione per la vita. La sua donna ideale? Intelligente, ironica, femminile e capace di condividere la felicità di ogni momento. Se pensi di essere tu quella giusta per riempire il suo cuore e il suo mondo, chiama il 3403848047!

Lui single, 65 anni

È un uomo di 65 anni, brillante e divertente, che con il suo sorriso sa come far sentire una donna felice. Architetto di talento, vedovo e vive da solo, nel tempo libero si dedica al volontariato, gioca a golf, balla il tango e ama viaggiare. Il suo sogno? Incontrare una brava signora con cui condividere tutte queste passioni e creare insieme ricordi speciali. Se desideri conoscerlo chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Piemontese, 30enne, capelli lunghi biondi e occhi verdi pieni di allegria e positività. Ama la montagna, le passeggiate tra le cime e le serate tranquille con amici, infermiera professionale, è alla ricerca di un uomo semplice, autentico, con cui condividere sogni, risate e, magari, un futuro insieme, che sia un matrimonio o una convivenza. È una persona sincera, naturale e con un sorriso contagioso, pronta a incontrare qualcuno che apprezzi la vita senza complicazioni e che creda ancora nel vero amore, chiamala tu al 340 3848047!

Lei single, 40 anni

Piemontese, 40enne, impiegata, di grande fascino e raffinatezza, i suoi grandi occhi scuri, i capelli castani e il sorriso sensuale rivelano un’armonia naturale che conquista senza bisogno di esibizioni. Ama cucinare, stare con gli amici, è alla ricerca dell'uomo giusto, anche più maturo, capace di farla sorridere e di farla sentire bene, perché per lei, il vero amore è quello che dura tutta la vita. Se pensi di essere tu l’uomo capace di farle battere il cuore, potrebbe essere l’inizio di una storia indimenticabile, puoi contattarla al 340 3848047!

Lei single, 54 anni

È una donna di 54 anni, una vera signora piemontese dal cuore generoso e dall’animo gentile. La sua vita è dedicata agli altri: fa volontariato con passione, aiutando chi ha bisogno, perché sa che la vera bellezza sta nel donare. Vedova e casalinga, ama la tranquillità della sua routine, coltivando con cura il suo orto e il suo giardino, vive da sola, ma il suo cuore desidera condividere momenti di affetto e compagnia con un bravo signore, anche più maturo, che sappia essere affettuoso e volergli bene. Chiamala al 3403848047!

Lei single, 63 anni

splendida signora piemontese di 63 anni, dolce e simpatica, pensa che la vera bellezza sta nella semplicità. Appassionata di apicoltura, ora in pensione, ama dedicarsi ai piaceri della vita: giocare a bocce, andare a funghi e gustare la cucina piemontese, purtroppo, da tempo vive da sola, ma il suo cuore desidera condividere momenti di serenità e affetto con un signore tranquillo, non importa l'età, purché sia semplice come lei. Chiama al 3403848047.

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.