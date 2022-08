Disostruzione lavandini: tutte le tecniche utilizzate

Devi effettuare un'operazione di disostruzione lavandini? Quante volte è successo che Armandosi Di ventosa o attrezzi improvvisati ci si è messi alla prova per sturare il lavandino? E di tutte queste volte, Quante si è riusciti E quante volte no?

Le regole da rispettare per evitare in futuro che nascano questo tipo di problemi, sono Poche, Ed i costi per farlo non sono elevati quando dovrà intervenire un idraulico.

Specialmente nei periodi in cui si sta molto in casa molti lavandini iniziano a dare problemi in quanto i residui di cibo dopo ogni pasto o dopo la cura della propria igiene personale tenderanno a creare problemi di ostruzione all'interno dei tubi e dei sifoni.

In questi casi è fondamentale interrompere l'utilizzo del lavandino e contattare un idraulico che effetti un servizio di disostruzione lavandini senza provare ulteriormente in autonomia a risolvere il problema in quanto sicuramente non ci si riuscirà e si potranno anche aggravare le situazioni guastando i tubi o provocando altro genere di danno all'interno dei sifoni, provocando danni ancora più costosi e non tipo di intervento ancora più lungo che non riderà sicuramente in tempi brevi i nostri lavandini all'utilizzo Quotidiano per la pulizia e l'igiene personale.

I fattori di costo per sturare un lavandino variano a seconda dell'entità dell'ostruzione infatti in alcuni casi il problema si può risolvere con €60, la cifra base per pagare l'intervento dell'idraulico per una semplice pulizia dei Condotti, fino ai €400 se l'ostruzione è grave e necessiti di sostituire il tubo, quindi una spesa che Come dicevamo prima Può risultare più impegnativa per il cliente.

Come dicevamo prima i fattori di costo possono essere di vario tipo ovvero, l'entità dell'ostruzione è il costo della manodopera dell'idraulico, Infatti a seconda dell'entità dell'ostruzione l'idraulico potrà utilizzare tecniche differenti partendo dall'utilizzo di un prodotto utile per sturare i lavandini, fino ad arrivare all'utilizzo di una sonda nel caso di ostruzione più profonda

Quali tecniche vengono utilizzate per disostruire i lavandini

Le tecniche principalmente utilizzate per disostruire lavandini sono l'utilizzo di un prodotto liquido a base di acido solforico che verrà versato nello scarico in modo da corrodere l'ostruzione, una delle tecniche più comuni per sturare il lavandino al fine di evitare danni sia per il lavandino che per la salute, in quanto l'acido è particolarmente tossico per l'essere umano, l'utilizzo di un idropulitore ovvero una lancia che spara acqua sul ostruzione per sturare il lavandino, l'utilizzo di un compressore attraverso l'aria compressa già far defluire l'ostruzione, oppure attraverso l'utilizzo di una sonda che utilizza sia aria compressa che acqua e poi arrivare molto più in fondo nel tubo per raggiungere l'ostruzione ed eliminarla del tutto, i prezzi medi per effettuare un operazione di disostruzione dei lavandini variano a seconda che questa venga svolta con la sonda con la compressore o per mezzo di soluzioni liquide.

Per evitare che riaccada bisogna evitare l'utilizzo di detersivi in polvere e non gettare residui di cibo nello scarico del lavandino della cucina utilizzando un buon anticalcare.