Ondata di calore in Piemonte, Arpa prevede disagi: venerdì giornata da “bollino arancione”

In arrivo in provincia Granda due giornate da bollino giallo e arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore emanato alle 12 di oggi (mercoledì 17 luglio) dall’Arpa Piemonte. Se i dati relativi alla giornata odierna assicurano a tutte le provincie piemontesi – tranne per quella alessandrina - un livello di pericolo “0” e temperature, per la Granda, tra i 20° e i 30° (19° e 31° percepiti), a preoccupare sono le giornate di domani e venerdì (18 e 19 luglio).



Domani, infatti, l’intero Piemonte si attesta su un “livello 1” di disagio debole, ovvero una situazione con condizioni meteo che possono provocare disagi per la salute e temperature, per il cuneese, comprese tra i 22° e i 32° (23° e 33° percepiti). Per venerdì 19 luglio invece il livello di guardia si alzerà ovunque a “2”, corrispondente a un disagio moderato in cui le condizioni meteo potranno davvero configurarsi come un rischio per la salute, in particolare nei soggetti suscettibili. Previste per la Granda temperature comprese tra i 21° e i 33° (21° e 34° percepiti).





Secondo quanto riportato da Arpa il livello di pericolo è calcolato sulla base dell’indice di allerta WDA (Warm Day Alert) che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita (o apparente) è invece una combinazione di temperatura, umidità e vento.



Alle 12 di domani l’organo regionale produrrà un nuovo bollettino, con la speranza di vedere un po’ migliorare le prospettive per il weekend in arrivo.