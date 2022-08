Cuneo, 'beccato' al Movicentro con tre grammi di cocaina: denuncia della Finanza dopo un controllo

E' stato denunciato a piede libero il soggetto di origine straniera coinvolto recentemente in un controllo della Guardia di Finanza di Cuneo atto al contrasto dell'attività di spaccio di stupefacenti nel capoluogo di provincia.



Il soggetto, insospettiti i finanzieri con alcuni comportamenti insoliti, è stato trovato con addosso quattro grammi di sostanza stupefacente (un grammo di marijuana e tre di cocaina). La sostanza si presentava occultata in maniera efficace, confezionata e pronta per essere venduta.



L'attività di controllo rientra nelle azioni di presidio del territorio che i militari del comando provinciale continuano a intraprendere e, anzi, hanno recentemente potenziato come disposizione della locale Prefettura. Per l'intervento sono stati protagonisti un militare e il cane 'Golia', che hanno segnalato il soggetto 'pizzicato'.