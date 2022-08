Limone Smart, l’accoglienza turistica a portata di APP

Il progetto Limone Smart nasce nel lontano 2006 con l’istallazione delle prime webcam ad alta risoluzione in provincia di Cuneo. Nel 2019 il progetto evolve e nasce un’unica infrastruttura di rete che collega il paese con i 2.000 mt degli impianti. La nuova evoluzione del progetto si compone di oltre 120 telecamere fra webcam e videosorveglianza, 90 access point Wi-Fi Free e numerose colonnine di ricarica e-bike.

Alberto Mandrile, fondatore e amministratore unico di Tecno Word Group “… l’idea di partire da Limone Piemonte con iGate è legata ai servizi Smart fruibili dall’utente in modo semplice e immediato: si possono reperire informazioni sull’accoglienza turistica, sul noleggio di bike, sci e snowboard, oppure avere informazioni attendibili sulle condizioni meteo delle piste e impianti aperti o chiusi. A breve attiveremo il servizio di chiamata SOS attivabile direttamente dall’APP. Limone Piemonte è da sempre una località turistica che attira investitori e turisti esigenti che stanno apprezzando l’utilità di questo nuovo servizio digitale”.

Oggi il turista cerca con il proprio smartphone un servizio per volta navigando su Google e su portali specifici quali: meteo, webcam, ristoranti, hotel, noleggi, colonnine di ricarica e servizi Wi-Fi.

Con l’APP iGate, il nuovo telecomando digitale, la persona trova in un unico contenitore tutti servizi sopra elencati, con accesso comodo, veloce e aggiornato.

Giuseppe Carlevaris, presidente di VisitPiemonte “… questo sistema può essere un punto di partenza per collegare in rete tutti i servizi a supporto dei turisti e dei residenti non solo a Limone Piemonte ma anche in altre aree della Regione creando così un sistema integrato pubblico-privato in grado di soddisfare le esigenze sempre più impellenti di servizi informatici e digitali. Grazie anche a questi servizi, il Piemonte potrà diventare regione modello per qualità di servizi digitali offerti ai numeri turisti che in un futuro ormai prossimo conosceranno le nostre terre”.

Grazie all’APP iGate, le aziende private e le attività locali presenti nel telecomando, possono fornire ai turisti e ai potenziali clienti molteplici informazioni relative ai propri prodotti o servizi: un modo diretto per comunicare con persone che fisicamente si trovano a Limone Piemonte o che la raggiungeranno a breve.

Per maggiori informazioni consultare https://www.i-gate.it/