A Fossano e Saluzzo nuovi corsi di prima formazione per Operatori Socio Sanitari

Il Consorzio Monviso Solidale in convenzione con l’A.S.L. CN1 su approvazione della Regione Piemonte sta predisponendo per l’autunno la partenza di alcuni corsi gratuiti di prima formazione per Operatore Socio Sanitario, presso le sedi di Fossano e Saluzzo.



Gli sbocchi professionali riguardano attività di cura ed assistenza alle persone in difficoltà, in particolare nei settori rivolti a minori, anziani e disabili svolti dalla Pubblica Amministrazione (sanità e assistenza) e/o dal privato sociale. ll corso avrà una durata di 1.000 ore (545 di lezioni teoriche, 440 di attività pratiche e 15 di esame finale).



E’ online una scheda per la pre-iscrizione utile a essere ricontattati nel momento di effettiva uscita dei bandi, per ricevere ogni info utile alla candidatura ufficiale per partecipare a uno dei corsi di formazione.



Per ulteriori informazioni rivolgersi al Monviso Solidale di Fossano – Corso Trento n. 4, tel. 0172698620.