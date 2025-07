“InContatto”: la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo avvia un progetto per l’integrazione della popolazione migrata

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha recentemente deliberato l’avvio di un nuovo progetto proprio, denominato “InContatto – Percorsi di integrazione della popolazione migrata nel territorio saluzzese”, all’interno del settore Volontariato, con uno stanziamento iniziale di 15.000 euro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere azioni strutturate e durature a favore dell’inclusione sociale, culturale ed economica della popolazione migrata presente sul territorio, con particolare attenzione a situazioni di fragilità e rischio di emarginazione.

Il progetto non è legato a singole emergenze o contingenze, ma intende rispondere in modo più ampio e partecipato alle trasformazioni sociali in corso, attraverso il confronto e la collaborazione con enti, istituzioni e associazioni locali.

“InContatto” prevede un percorso condiviso di definizione degli interventi, volto a valorizzare le esperienze già in atto e a costruire nuove opportunità di dialogo, partecipazione e coesione sociale.

La Fondazione si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane, a seguito degli incontri programmati con i soggetti coinvolti.