Alba, in dirittura d'arrivo i lavori per la "Porta di Luce" in corso Europa

Stanno proseguendo e sono in dirittura d'arrivo, in corso Europa ad Alba, i lavori relativi alla "Porta di luce" che illuminerà presto l'ingresso del liceo artistico Gallizio e del liceo scientifico Cocito che si trovano nell'ex caserma Govone, ad Alba. L'opera d'arte, creata appositamente da Samuel Di Blasi, sostituirà il muro di cemento sul lato di corso Europa e porterà, "connessione, movimento e un'idea di futuro", come aveva spiegato lo stesso creatore, che aveva poi aggiunto: "Il mio obiettivo era che quest’opera rappresentasse un movimento organico continuo, senza interruzioni e potesse divenire un vero e proprio omaggio alla mia città e alla scultura".

La cifra investita è di 150.000 euro, cofinanziati dalla Fondazione Crc con il bando Distruzione per 45.000 euro e dalla Provincia per 10.000 euro. "Porta di luce" rappresenta un movimento organico simile a quello che la natura produce sulle parti corticali delle piante. Essa è riprodotta attraverso una fusione artistica a cera persa in alluminio di 40 metri di lunghezza per un totale di più di 45 metri quadrati.