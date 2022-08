+ Europa Granda si appella a tutti i liberali e libertari della provincia per le prossime politiche

20 luglio: 5 Stelle, Lega e Forza Italia non votano la fiducia al governo Draghi e pugnalano alla schiena l’Italia.



25 luglio: + Europa e Azione presentano il “Patto Repubblicano” e confermano la Federazione tra le due forze politiche che andranno unite alle elezioni del 25

settembre con un simbolo comune.

2 agosto: + Europa con Benedetto Della Vedova, Azione con Carlo Calenda e Enrico Letta per il Partito Democratico sottoscrivono un Patto politico incentrato

sull’Agenda Draghi, la fedeltà atlantica e il posizionamento internazionale ed europeista dell’Italia, sancendo che sarà l’asse politico di un’alleanza che potrà

essere allargata ad altri soggetti per sole ragioni elettorali al fine di battere le destre nei collegi uninominali.



7 agosto: fregandosene della Federazione con + Europa con cui il giorno successivo si sarebbe dovuto presentare il simbolo comune, Calenda annuncia in tv che

l’accordo non esiste più.

“Se la parola non ha valore, la politica non ha valore.” Aveva detto più volte Carlo Calenda per affermare la necessità di serietà e coerenza in politica

Noi di + Europa continuiamo con coerenza la nostra lotta. Siamo patrioti dei diritti. E’ patriota l’economista Carlo Cottarelli. E’ patriota Emma Bonino, storica leader

radicale. Intendiamo continuare a batterci con tutte le nostre forze perché la destra sovranista e irresponsabile che ha fatto cadere il governo Draghi consegnandoci l’instabilità di queste settimane non arrivi a governare il paese facendo la gioia di Orban, di Putin e di Trump.

+ Europa provincia Granda sarà in campo in questa tornata elettorale. Facciamo appello a tutti i liberal democratici e a tutti i libertari perché ci affianchino in questa

battaglia elettorale e sostengano le nostre iniziative e la nostra lista. Lanceremo nei prossimi giorni l’iniziativa “Sostenitore di + Europa Granda” e terremo una cena di autofinanziamento il prossimo 21 agosto.

L’Assemblea degli iscritti di + Europa Granda