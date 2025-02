Verzuolo: esplode uno sportello bancomat della BPN, indagini in corso

Esploso, nel cuore della notte, lo sportello bancomat della Banca Popolare di Novara in corso Umberto a Verzuolo.

Immediato l'intervento dei Carabinieri, allertati dai residenti (la filiale si trova nei pressi del semaforo all'ingresso del paese).

Indagini in corso, naturalmente, per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili.

Una modalità di azione criminosa piuttosto diffusa, anche in provincia di Cuneo, quella messa in atto a Verzuolo. Pochi giorni fa era stata presa di mira, con un analogo assalto, la filiale della Cassa di Risparmio di Fossano in via Mazzini, a Cervere.