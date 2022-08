Le migliori blockchain NFT da acquistare nel 2022: Big Eyes Coin ed Ethereum

Nel 2021, il mercato degli NFT è cresciuto a un ritmo allarmante, con Ethereum (ETH) come principale forza trainante. La tendenza ad acquisire asset digitali viene sfruttata da più investitori che mai.

La blockchain Ethereum (ETH) è dominante nel mondo degli NFT. Tuttavia, diverse altre blockchain hanno guadagnato popolarità nel settore degli NFT. Gli OG della criptoarte e gli appassionati di NFT hanno continuato a cercare piattaforme alternative per la creazione e la vendita di NFT a causa delle elevate commissioni di transazione e dell'impatto ambientale della blockchain Ethereum.

La rivoluzionaria Big Eyes Coin (BIG) cerca di fornire agli utenti maggiori possibilità creando un ecosistema blockchain che si autoalimenta per una rapida crescita, utilizzando le NFT per fornire l'accesso a più dati ed eventi. Vediamo come le principali blockchain supportano le NFT.

Ethereum (ETH) - Il leader nel mercato delle NFT

I progetti costruiti su Ethereum (ETH) possono utilizzare le NFT grazie al loro alto livello di decentralizzazione. Ethereum ha una rete e un design dei dati altamente sicuri, che lo rendono il leader nel settore della finanza decentralizzata (DeFi). Offre tutti i servizi finanziari e legali per le transazioni senza intermediari. La maggior parte delle applicazioni NFT opera sulla blockchain di Ethereum come token ERC-721.

Alcuni dei più grandi progetti, mercati e artisti NFT sono ospitati sulla blockchain di Ethereum (ETH). Inoltre, gli NFT beneficiano di un'elevata esposizione a un mercato vasto e in espansione grazie alla blockchain Ethereum. Inoltre, le reti NFT dovrebbero continuare a essere interoperabili con la macchina virtuale Ethereum, in modo che i portafogli Ethereum come AlphaWallet possano supportarle.

L'ETH è tra le soluzioni più costose e ad alta intensità energetica disponibili. Ha un enorme arretrato di transazioni che aumenta notevolmente i tassi di transazione. Ciò è dovuto al sistema Proof-of-Work (PoW) che Ethereum utilizza per funzionare. Con questo PoW, i minatori devono competere tra loro per trovare soluzioni a problemi impegnativi e per aggiungere blocchi e transazioni al libro mastro. A causa della difficoltà e del tempo necessario per risolvere questi problemi con i computer, viene sprecata un'enorme quantità di energia.

I tre principali mercati NFT basati su ETH sono OpenSea, Rarible e Nifty Gateway. Tuttavia, gli sviluppatori di NFT potrebbero passare a opzioni alternative come Big Eyes Coin (BIG) per aggirare i problemi di usabilità dovuti ai limiti della rete Ethereum.

Che cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) è un token comunitario con lo scopo esplicito di trasferire le entrate nell'ecosistema della DeFi e di preservare una parte integrante dell'ecosistema globale. I token della comunità sono fonti di reddito significative per la comunità e le ONG.

Il vero potere di Big Eyes Coin risiede nella sua comunità. Lo slancio aumenta con le dimensioni, l'attività e l'impegno. I membri della comunità beneficeranno regolarmente di gettoni omaggio, NFT e incentivi. Inoltre, gli aggiornamenti saranno sempre condivisi prima con la comunità.

Il 90% di Big Eyes Coin sarà reso disponibile al momento del lancio e apparterrà alla comunità. Big Eyes si propone di essere il principale evento NFT di questa stagione. Intende essere tra le prime dieci monete NFT, dando gioia ai suoi utenti e valore al suo token. Inoltre, tutti i profitti degli eventi NFT saranno messi ai voti dalla comunità.

Gli NFT non sono un ripensamento; sono una componente significativa del motore di crescita di Big Eyes Coin per aumentare la consapevolezza, attrarre nuovi utenti e generare reddito. Dalla fase di prevendita, la comunità di Big Eyes Coin sperimenterà l'azione; non si tratta di un percorso di esplorazione, ma piuttosto di una strategia.

La fase di prevendita di Big Eyes Coin è ora attiva e la nuova criptovaluta ha il potenziale per ospitare i NFT. Acquistate Big Eyes Coins durante questo periodo di prevendita per trarre vantaggio da questa moneta in rapida crescita.