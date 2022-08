Covid-19, in sette giorni a Cuneo e Torino lo stesso aumento dei casi medi giornalieri

Il valore del Piemonte rispetto la situazione epidemiologica da Covid-19 - con un’incidenza di 208.1 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 22-28 agosto) e a fronte del valore nazionale di 259.8 - si conferma tra i più bassi in Italia dopo Lombardia, Lazio e Toscana. Un dato in crescita rispetto alla scorsa settimane ma comunque inferiore ai numeri registrati 15 giorni fa e che, in generale, risente come ogni anno delle oscillazioni sulle diagnosi di positività dovute alla settimana di Ferragosto.



Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è al 174.8 (+22,1%), in quella 25-44 è 226.5 (+23,6%), e in quella 45-59 si attesta al 237.7 (+11,5%). Nella fascia 60-69 anni è 231.8 (+8,9%), in quella 70-79 è 246.9 (+9,4%) e in quella over80 di 183.5 (-1,3%).



In età scolastica, nel periodo dal 22 al 28 agosto, l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in aumento in tutte le fasce di età, tranne che in quella 0-2 anni in cui l’incidenza è 130.9 (-6%) .



La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 82.5(+6,7%), in quella 6-10 l’incidenza è 104.5 (+8,7%), in quella 11-13 al 143.3 (+22,8%) e in quella 14-18 l’incidenza è 116.8 (+15%).



L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 28 agosto si attesta al 4,6% (il valore nazionale è 8,8%) e quella delle terapie intensive all’1,1% (il valore nazionale è 2,3%), mentre la positività dei tamponi è al 7,7%.



In Granda 172 nuovi casi medi giornalieri dal 22 al 28 agosto

Se in Piemonte - nei giorni dal 22 al 28 agosto - i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.270, la nostra provincia di Cuneo ne ha fatti segnare 172: negli ultimi sette giorni, quindi, si è assistito a una crescita di +202 casi, simile a quella fatta registrare da Torino città (e seconda solo a quella dell'area metropolitana, +451).



Nelle acque reflue confermata la dominanza di Omicron 5

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati il 22 agosto nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara evidenziano la dominanza di Omicron5 e la presenza di mutazioni appartenenti ad alcune sue sottovarianti.



Per quanto riguarda la sottovariante di Omicron 4 si continuano a rilevare alcune mutazioni specifiche, mentre non si osservano mutazioni specifiche per le sottovarianti Omicron BA.2.75 (Clade 22D) e BA.3.



Vaccinazioni, Piemonte ancora in testa per la quarta dose

Il Piemonte continua ad essere in testa per la somministrazione delle quarte dosi (fonte: Covid-19 vaccini open data / lab24 il sole24ore) con oltre 400.000 dosi somministrate alle platee autorizzate a livello nazionale che hanno già maturato i tempi necessari per la quarta dose (immunocompromessi, over80, ospiti Rsa, fragili over60 con specifiche patologie, over60 e fragili over12).



Nelle farmacie dal 26 aprile sono state somministrate circa 16.000 quarte dosi e le prenotazioni sono circa 1.600.