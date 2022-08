Perlo: grande successo del secondo raduno trattoristico Piemonte-Liguria

Ha raccolto numerosi partecipanti, oltre a un gran numero di visitatori provenienti dalle due Regioni il secondo raduno trattoristico Piemonte-Liguria organizzato dall’Associazione Amici di Perlo in collaborazione con i Comuni di Perlo e Nucetto.

“E’ stata un’occasione per stare insieme, celebrando questo fantastico mezzo agricolo – spiegano Lorenzo Benzo, presidente dell’Associazione Amici di Perlo e i sindaci di Perlo Simona Rossotti e di Nucetto Enzo Dho -. Ringraziamo tutti i partecipanti e visitatori, oltre alle tante autorità civili e militari che ci hanno fatto visita e dato supporto. Il raduno ha saputo creare non solo rumore ma anche emozioni autentiche. E’ stato un modo per riunire la nostra bella comunità”.

La partenza è avvenuta da Nucetto, dopo la colazione e l’accoglienza dei trattoristi di Piemonte e Liguria, accompagnati di amici e famiglie. Il rombo dei motori è iniziato alle 9,30 con la partenza, il giro di Perlo accolto da un brindisi alla Swing Bellavista e tutti hanno raggiunto la Bike & Family Park Perlo dove si sono schierati.

Dopo la benedizione e il taglio del nastro è stato il momento degli interventi guidati dal sindaco Rossotti che ha ringraziato tutti. Sono seguiti i saluti del sindaco di Nucetto Enzo Dho e di don Roberto il parroco di Perlo, a cui hanno fatto seguito il già assessore provinciale Marco Botto da sempre presente a Perlo, il consigliere provinciale Pietro Danna e Marco Benzo in rappresentanza di Coldiretti. Il Sindaco del Comune di Mondovì Luca Robaldo ha lanciato una collaborazione per il 2023 che è immediatamente stata raccolta dagli organizzatori e molto apprezzata dagli amministratori e dai giovani dell’associazione Amici di Perlo.

Per la Fondazione CRC è intervenuto Massimo Gula: “Il nostro sostegno per i vostri progetti c’è e ci sarà sempre” e il consigliere regionale Paolo Bongioanni che per il piccolo Comune è un riferimento molto importante da sempre.

Graditissima visita quella del presidente nazionale di UNCEM Marco Bussone che ha detto: “Grazie per questa bella giornata che dimostra una comunità vivace che va sostenuta da parte di tutti con impegno, il nostro compito a favore delle piccole realtà è totale”.

Fra i presenti numerosi consiglieri e sindaci, fra cui il sindaco di Bagnasco Beppe Carazzone e di Carcare Christian De Vecchi. Il premio per il trattore più vecchio è andato a Raffaele Vassallo, per quello più a Francesco Pennacino, modello Deutz Fahr. Il Raduno è stato anche il momento memorial per ricordare Lorenzo “Lollo” Gazzano, con la consegna di una targa alla famiglia. Tanti sono state le attività che si sono susseguite dopo il pranzo. Alla gimcana, il primo premio è andato a Dario Ansaldi di Ceva, il secondo premio a Valerio Cappa e il terzo a Michele Gasco.

Mentre nella stima del carro si è distinto Marco Gagna. Tutti premiati dal senatore Marco Perosino che ha evidenziato come in agricoltura sia fondamentale prestare attenzione massima sempre per garantire la sicurezza a se stessi e agli atri. Dopo due giornate molto intense, con un bilancio di oltre 100 trattori e quasi mille presenti tra la serata del sabato dedicata ai giovani e la domenica. L’arrivederci è dunque al 2023 con la terza edizione con qualche novità, molta attesa e il conto alla rovescia che di fatto è già iniziato.