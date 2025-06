Mondovì, divieto di transito in via Vasco per la realizzazione del nuovo ingresso alla "Madonnina"

Sarà chiusa per tre giorni al transito veicolare via Vasco. A partire da oggi, lunedì 30 giugno, fino a mercoledì 2 luglio, le autovetture per raggiungere o lasciare il rione dovranno usufruire di strade alternative (via Vico, via Giolitti etc.).

La chiusura è stata richiesta dalla società Esseti S.r.l., per gli interventi di realizzazione del nuovo ingresso al complesso residenziale “La Madonnina” al civico 21 di via Vasco. Contestualmente saranno effettuati anche lavori si sistemazione degli accessi della condotta idrica verso il complesso residenziale.

Fino al 2 luglio:

- direzione obbligatoria a sinistra per il traffico veicolare in uscita dalla corsia di marcia della parte sottana di piazza Maggiore;

- direzione obbligatoria a destra per il traffico veicolare in uscita da via San Pio V che intende immettersi su piazza Maggiore con direzione via Carassone;

- direzione obbligatoria a sinistra per il traffico veicolare proveniente da via Vico che non percorre piazza Maggiore con direzione via Giolitti.