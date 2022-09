A Saluzzo è tempo di Sport in Piazza

Sport in Piazza è l’occasione che, a Saluzzo come in tutta Italia, offre una vetrina ad Associazioni sportive e atleti per far scoprire gli sport che caratterizzeranno un intero anno scolastico, e per il pubblico di neo-atleti, per scegliere quale sarà la nuova passione sportiva.

La Città di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, anche quest’anno propongono la manifestazione settembrina e, dopo due anni di spostamento causa Covid e restrizioni, la riportano nel centro cittadino, in quell’area pedonale che tanto si adatta ad ospitare momenti di incontro per i saluzzesi, e non solo.

Soprattutto, l’Amministrazione e l’Ente ritengono importante che questo momento di socialità ed educazione per giovani e giovanissimi rappresenti uno dei momenti centrali del SETTEMBRE SALUZZESE, in un periodo nel quale lo sport cittadino e territoriale ha davvero toccato punte di eccellenza, sia per i tanti atleti premiati sia per i grandi eventi che la Città è capace di ospitare - dal Mondiale di Corsa in Montagna sino alla 100 Miglia del Monviso.

La serata:

Dalle ore 20.00 in avanti la presentazione sul Palco di Piazza Vineis dei gruppi sportivi che sarà con un momento per raccontare e le “gesta” di alcuni atleti che nell’anno 2022 hanno saputo fare grandi imprese: Danilo Lantermino (Podistica Valle Varaita, vincitore della 100 MIGLIA MONVISO, Arianna Dentis (Atletica Saluzzo - medaglia di bronzo a Malonno, prova di Coppa del Mondo Corsa in Montagna 2022), i quattro ragazzi del Centro ippico saluzzese recenti vincitori della medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo di Horseball (accompagnati dai 4 colleghi saviglianesi), e a seguire ancora tanti giovani e giovanissimi.

Le Associazioni Sportive aderenti: