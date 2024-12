Incidente stradale a Sant'Albano Stura, in frazione Ceriolo, all'altezza dell'incrocio per Morozzo in direzione Cuneo. Due i veicoli coinvolti e altrettanti feriti. Una donna di 51 anni è stata elitrasportata all'ospedale di Cuneo in codice rosso. Praticamente illesa la persona alla guida dell'altro mezzo.

Sul posto, oltre ai sanitari con l'elisoccorso del 118 regionale, i vigili del fuoco e i carabinieri, per la gestione della viabilità. La strada è al momento chiusa.