Nuovo primario alla Neurologia dell’ospedale di Savigliano

Iacopo Battaglini è il nuovo direttore della struttura complessa di Neurologia dell’ospedale di Savigliano. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Palermo con il massimo dei voti e la lode, si è specializzato in Neurologia presso lo stesso ateneo con lo stesso brillante esito. Dal 2015 è dirigente medico all’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Asl Torino 5) dove è referente dell’ambulatorio delle malattie cerebrovascolari di origine criptogenica (causa ignota) e trattamento endovascolare della stenosi carotidea.

Dal 2018 è docente di Neurofisiologia al corso di Laurea in Fisioterapia e titolare dell’insegnamento Neurologia I (Neurofisiologia) all’Università di Torino.

La sua formazione contempla anche un corso di alta formazione in Neuroradiologia Interventistica e un backgound accademico di prim’ordine che conta, tra l’anno, un anno con il ruolo di assistente di ricerca presso l’Università di California. Ha partecipato a numerosi convegni e congressi, anche in qualità di relatore e vanta collaborazioni su riviste scientifiche internazionali.

Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl CN1: “Do il benvenuto, insieme ai miei collaboratori, al dottor Battaglini. Sono certo che rappresenterà un valore aggiunto per il nostro ospedale e per la struttura che è chiamato a dirigere. Desidero anche ringraziare la dottoressa Bongioanni per l’impegno profuso in qualità di primario e direttore del dipartimento di Medicina Specialistica presso la nostra Asl, dove continua a prestare la sua attività con la consueta riconosciuta professionalità”.