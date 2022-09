Lieto fine per Strudel e Pancha, ritrovati entrambi!

Lieto fine per tenerissimi Strudel e Pancha. Sono stati entrambi ritrovati nel corso della mattinata di oggi, martedì 6 settembre.



Il primo si era perso domenica mattina, 4 settembre, in località Baraccone, nel Vallone lungo la strada per Sant'Anna di Vinadio. La seconda, invece, era scappata dall'abitazione in frazione Pratavecchia di Dronero sabato 3 settembre intorno alle ore 18, terrorizzata da alcuni colpi di fucile nella zona.



Strudel e Pancha stanno entrambi bene e, di nuovo tra le braccia dei loro amati padroni, ringraziano quanti hanno aiutato nella preziosa ricerca.