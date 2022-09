Uccise la madre a Dronero: dichiarato incapace di intendere e volere ma socialmente pericoloso

Si è concluso in pochi minuti, con una dichiarazione di non imputabilità, il procedimento a carico di G.T., 57enne di Dronero che, a fine marzo scorso, aveva ucciso l'anziana madre di 89 anni nella casa in cui vivevano, in via 24 Maggio a Dronero.

La donna si chiamava Olga Aimar.

L'uomo era stato dichiarato, già in fase di incidente probatorio durante le indagini preliminari, completamente incapace di intendere e volere al momento dei fatti. Era stato invece giudicato capace di stare in giudizio e socialmente pericoloso.

Da qui, la decisione del giudice di non procedere e di applicare la misura cautelare di custodia in una struttura protetta a Ceva, in vista del trasferimento in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Tra un anno sarà sottoposto nuovamente a verifica, proprio in merito alla pericolosità sociale che gli è stata imputata.

L'uomo, da molti anni, era in cura presso il Centro di igiene mentale. La sua storia psichiatrica è, infatti, molto delicata. Lo donna, lo ricordiamo, venne strangolata dal figlio mentre questa tentava di farlo desistere da un tentativo di suicidio.

Una storia tragica, come evidenziato dall'avvocato Susanna Battaglia, che difendeva l'imputato. "Quello che vorrei sottolineare - ha dichiarato - è che, nella drammaticità dei fatti, la sorella dell'imputato è sempre stata presente, non facendo mai mancare al mio assisitito l'appoggio e la vicinanza, nonostante tutto. Ho conosciuto una famiglia profondamente umana e dignitosa, cosa che non capita spesso, soprattutto in contesti così delicati e drammatici".