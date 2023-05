Mondovì oltre 1 milione e mezzo per un nuovo teatro, ma dove sorgerà?

La Città di Mondovì avrà un nuovo teatro, una struttura che sogna da anni per non dire da sempre. Fino al 2020 era stato il "Cine Baretti" a ospitare spettacoli teatrali, eventi musicali e scolastici, ma dopo la chiusura per sua riqualificazione e messa in sicurezza si è fatta sentire ancora di più l'esigenza di una struttura diversa, più adatta.

Sarà una sala comunale, capiente e moderna. Ancora in corso di valutazione la "location" dove costruire la nuova struttura che verrà realizzata in un'area adatta ad essere raggiunta da tutti i cittadini.

Per sostenere il progetto Fondazione CRC, lo scorso aprile aveva deliberato l'assegnazione di un contributo di 1,5 milioni per Mondovì, per un "Teatro Comunale in grado di sostenere la ricca programmazione culturale della Città di Mondovì e di tutto il monregalese".

E proprio a dimostrazione della vocazione culturale della Città ieri è stata presentata e riconfermata la stagione teatrale estiva in piazza d'Armi, diventata palcoscenico d'eccezione dopo il periodo pandemico, riscontrando l'apprezzamento del pubblico.

"Al momento stiamo valutando diverse possibilità per l'ubicazione della struttura- ha spiegato il sindaco Luca Robaldo - La volontà è quella di andare a realizzare nuova struttura che sia un unicum nel panorama Monregalese. Si tratta di un investimento importante, ma commisutato alla proposta culturale che offre da anni la nostra Città".

Il nuovo teatro potrebbe sorgere all'Altipiano nell'area dietro l'ex Sip, valutata negli anni passati anche per la realizzazione di un plesso scolastico, ipotesi poi tramontata. Non si esclude poi l'alternativa dell'ex centrale Enel di via Cuneo, ma trattandosi di un edificio privato l'amministrazione dovrà interfacciarsi con la proprietà e verificare se esiste una soluzione percorribile.

Intanto sono in corso di installazione le nuove poltrone al "Baretti" che dovrebbe riaprire per fine mese, mentre la stagione teatrale estiva all'aperto prenderà il via il giugno (leggi qui).