Pinerolo: giovane muore con una coltellata al petto. La corsa in ospedale non gli salva la vita

Una coltellata al petto gli avrebbe reciso l’aorta. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di suicidio, dopo una lite con la compagna, ma i Carabinieri di Pinerolo vogliono vederci chiaro e ricostruire cosa è successo l’altra notte in un alloggio di via Agnelli.



Vittima è un 27enne, che è arrivato in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte, mentre la donna 30enne è indagata per istigazione al suicidio, un passaggio necessario per compiere altre verifiche.