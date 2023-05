Temporali sulla Granda: vento forte e grandine a Fossano

Un temporale con dapprima pioggia intensa. Quindi 7-8 minuti di grandine, con chicchi di dimensioni fortunatamente non eccessive. Poi nuovamente pioggia.

Con queste modalità una violenta precipitazione si è appena abbattuta sull’abitato di Fossano, confermando in questo senso le previsioni contenute nell’allerta meteo – gialla per l’intera provincia – diffusa da Arpa relativamente alla giornata di oggi, mercoledì, 24 maggio.



Nel bollettino dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente si dava infatti conto di "rovesci e temporali localmente anche molto forti e associati a grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi", più persistenti a ridosso della fascia pedemontana nordoccidentale fino al primo pomeriggio di domani, giovedì.



Il temporale si sta ora spostando verso la zona di Savigliano e Genola.



Per domani, giovedì 25 maggio, le previsioni Arpa parlano di allerta gialla nell’intera provincia, arancione per la zona compresa tra la valle Po e il Torinese, con attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata.

[Perturbazioni di passaggio sulla Granda alle 16.45 di oggi secondo il radar di Arpa]