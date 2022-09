Le prime criptovalute con il potenziale per diventare potenti: Big Eyes, Filecoin ed Ethereum

Continuate a leggere per scoprire come queste tre criptovalute intendono superare le altre criptovalute nel mercato delle monete.

Big Eyes: l'ultima moneta meme

Big Eyes (BIG) è l'ultima moneta meme che si rivolge alla propria comunità e al mondo in generale. Questa criptovaluta orientata alla comunità presenta una piattaforma amichevole ai suoi utenti che offrirà diverse risorse che generano ricchezza .

Sin dal suo annuncio, la Big Eyes Coin (BIG) ha attirato l'attenzione di molti utenti di criptovalute per diversi motivi. In primo luogo, la sua adorabile mascotte felina la fa risaltare nel mare dei meme delle monete con la faccia da cane. In secondo luogo, offre diversi incentivi, come l'esenzione dalle tasse sugli acquisti e la distribuzione pubblica della maggioranza (70%) dei token al momento del lancio, per sostenere la sua comunità.

In terzo luogo, la Big Eyes Coin (BIG) incorpora gli NFT nel suo ecosistema. Gli utenti possono acquistare diversi NFT e guadagnarli come ricompense. Inoltre, i possessori di NFT avranno accesso a vari eventi NFT ospitati sulla piattaforma.

Infine, e soprattutto, un portafoglio di beneficenza dedicato con il 5% della Big Eyes Coin (BIG) sarà donato ai santuari oceanici per sostenere le loro attività, nella speranza di preservare l'ecosistema globale generando al contempo ricchezza per i suoi utenti.

Con tutte queste caratteristiche, gli utenti di criptovalute non potranno resistere alla Big Eyes Coin (BIG).

Filecoin: la rete di archiviazione decentralizzata

Filecoin (FIL) è una rete di archiviazione decentralizzata che memorizza i dati. È un mercato di cloud storage open-source, un protocollo e un livello di incentivi, il tutto racchiuso in un unico ecosistema.

Filecoin (FIL) è una rete di archiviazione peer-to-peer. Pertanto, i suoi utenti estraggono spazio di archiviazione e lo condividono o lo affittano ad altri utenti utilizzando due tipi di mercato: il mercato di archiviazione e il mercato di recupero.

La blockchain della rete registra i contratti stipulati dagli utenti, mentre le transazioni e i servizi vengono effettuati utilizzando il token FIL, la criptovaluta nativa della blockchain.

I token FIL sono utilizzati anche come incentivo finanziario per garantire l'archiviazione affidabile dei file nel tempo. La partecipazione degli utenti al mining e all'archiviazione comporta anche maggiori ricompense per i blocchi. Tutti questi incentivi incoraggiano un maggior numero di utenti a partecipare al sostegno della rete Filecoin (FIL).

Ethereum: la criptovaluta di valore

Ethereum (ETH) è la seconda criptovaluta di maggior valore al mondo dopo il Bitcoin (BTC). Di conseguenza, viene spesso paragonata al Bitcoin (BTC) a causa della sua scarsità e della sua diffusa adozione da parte di aziende e organizzazioni globali.

Tuttavia, a differenza del Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) è più di una semplice riserva di valore. Ad esempio, la sua blockchain è una rete in cui vengono lanciate varie applicazioni decentralizzate (dApp) utilizzando contratti intelligenti. È anche la base della finanza decentralizzata (DeFi) e viene utilizzata per emettere altre criptovalute.

Pertanto, la maggior parte delle NFT e molti progetti di metaverso, come Star Atlas (ATLAS), Axie Infinity (AXS) e The Sandbox (SAND), utilizzano la blockchain di Ethereum. Per Ethereum (ETH) è previsto un aggiornamento nel quarto trimestre di quest'anno, chiamato "the Merge".

Con questo aggiornamento spera di convertire la sua rete in un meccanismo di proof-of-stake basato su Web3 per ridurre i costi delle transazioni e aumentarne la velocità. L'aggiornamento renderà inoltre la sua blockchain più efficiente dal punto di vista energetico e aumenterà la sicurezza e la scalabilità.

Conclusione

Grazie a Ethereum (ETH), molte altre blockchain e protocolli decentralizzati, come Filecoin (FIL), hanno colto l'opportunità di creare soluzioni innovative per settori economici centralizzati, creando così maggiore ricchezza.

Nel frattempo, Big Eyes (BIG) intende dimostrare al mondo che le monete meme hanno più di uno scherzo da offrire: sono arrivate per restare!

