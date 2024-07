Un falegname residente a Paesana la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Faule

Oscar Rossi, 54 anni, nativo di Revello e residente a Paesana in via Rancosta 7, è deceduto questa mattina, mercoledì 10 luglio, a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nel territorio del Comune di Faule, nel Saluzzese ( leggi qui ).

L’uomo era a bordo di una delle tre auto coinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 22.30 lungo la Strada Provinciale 663 tra Moretta e Polonghera.

Originario di Revello, Rossi viveva da tempo a Paesana, dove era conosciuto per aver gestito per molti anni una falegnameria insieme al padre Piero, in un laboratorio all’entrata del paese, vicino al supermercato Prestofresco. Recentemente si occupava di traslochi, lavorando nel Torinese.

Non si conosce ancora la data del funerale.