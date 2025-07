Sostenibilità e criteri ESG, quali opportunità e come affrontare la transizione [VIDEO]

Tra nuove direttive e normative le imprese si trovano a doversi adeguare a nuovi criteri per la sostenibilità in cui rientrano anche quelli ESG (environment, social, governance). Un cambiamento che riguarda oggi anche le piccole e medie imprese, ma se assistiti e affiancati correttamente può risultare meno faticoso e complicato.



In questo scenario Studio Quality con i sui consulenti ed esperti,presenti sia nella sede di Borgo San Dalmazzo che in quella di Alba si pone come riferimento, dove trovare risposte personalizzate alle proprie esigenze.

Una PMI che lavora per una grande azienda in quanto parte della catena non è obbligata a redigere un bilancio di sostenibilità, ma deve dimostrare di essere “sostenibile”. E poi si aggiunge il “pacchetto omnibus”, “un aggiornamento rilevante delle direttive europee – spiega Ghibaudo - .

Sono state riviste le soglie della Direttiva CSRD: l’obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità ha elevato ancora di più le soglie dimensionali, restringendo il perimetro di applicazione della Direttiva.

Alcune scadenze sono state posticipate al 2028.

Però questo slittamento non va interpretato come un “via libera ad aspettare”. Al contrario, le grandi aziende – che saranno comunque soggette alla rendicontazione – hanno già iniziato a chiedere trasparenza ESG a tutta la catena di fornitura. E lo faranno sempre di più, perché, a prescindere dal contesto normativo, è il cliente che lo pretende. Chi non è pronto rischia di restare quindi fuori dai giochi”.



Il primo passo, quindi, è capire a che punto si è affidandosi a Studio Quality per una prima analisi dell’azienda sotto il suo profilo ESG e quindi con le pratiche ambientali, sociali e organizzative. Si potrà così progettare un percorso personalizzato.