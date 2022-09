Cuneo: al via le nuove attività della casa del quartiere Donatello

Settembre è il tempo delle ripartenze, per fortuna questa volta a ritmo pieno. Dopo l’estate che ha visto tantissime attività ed eventi, nella rassegna Habibi Donatello, è tempo di ritornare al ritmo ordinario, ma per nulla rilassato. Una stagione nuova con tante attività per tutti e un nuovo Staff che è pronto ad incontrarvi tutti i giorni.

Ma prima di tutto ringraziamo e salutiamo Gianluca Giorgis e Sara Bezzi che con la loro energia, dedizione, calore hanno reso la Casa del Quartiere come la conosciamo oggi. “Auguriamo loro di poter seguire i desideri e sogni che cercano”, commenta Danilo Costamagna, coordinatore della CQD, "per noi saranno sempre un bel ricordo e la motivazione da afferrare nei momenti di fatica.” Da oggi entrano in gioco Cristina Boetti, Giacomo Chiaramello e Francesco Vivalda, supportati come sempre da Danilo Costamagna. “Passate a conoscerli e a presentarvi, aiutiamoli ad entrare nella nostra comunità sempre più grande e variegata” conclude Danilo.

Inoltre, anche il direttivo dell'associazione ha visto avvicendarsi alla presidenza Carlo Cavallo al posto di Alberto Ubezio che ringraziamo per la sua profonda dedizione allo sviluppo del progetto e che sicuramente continuerà questo lavoro nei prossimi anni al fianco di Carlo.

Dal 2021 La Casa del Quartiere Donatello è stata selezionata tra i 100 spazi civici e culturali di Piemonte e Liguria dalla Compagnia di San Paolo attraverso il bando SPACE.

Ecco le prime proposte della nuova stagione, per tutti i gusti e per tutte le età Le proposte artistiche e creative con Carlo Cavallo, che, oltre agli ormai rodati corsi per principianti "Imparare a Disegnare" e quello avanzato "DiSegni" e "DiSogni", propone Segni D’Acqua, un corso di acquerello per chi vuole approfondire questa tecnica. Renza Alladio propone la Pittura sui Sassi, mentre Rossella Squillace il Laboratorio di Riciclo creativo per costruire insieme addobbi natalizi originali e improntati sul riutilizzo dei materiali. Altri appuntamenti ormai di casa sono il Corso di Fotografia e Fotoritocco ed il corso avanzato guidato da Roberto Ricci d’Andonno, entrambi proposti da CuneoFotografia. Arriva in questa stagione il Teatro Fisico condotto da Silvana Scotto dell'associazione le Strane Storie con una proposta per giovani e adulti alla scoperta della propria espressività corporea e dell’immaginazione. Per chi, invece, ha voglia di movimento torna la danza Afro Dolce e Tradizionale con Loredana e Moussa dell'associazione Mano nella Mano e si affaccia una nuova proposta con Nicole Lavita e la sua Salsa & Bachata. Per quanto riguarda il movimento ed il benessere è attivo il gruppo di Meditazione Vipassana con Sergio Dalmasso, il Tai Chi Chuan e il QI Gong con Ruggero Ghiglia; per la prima volta viene proposto il corso di Sorriso + Movimento = Benessere con la cooperativa Sociale Animazione Motoria Sorriso che portano un programma, condotto da professionisti del movimento quali medici, fisioterapisti, istruttori sportivi e chinesiologi con l’obiettivo di ridurre gli effetti della sedentarietà e recuperare elasticità di movimento. Per chi fosse interessato l’equipe presenterà l’attività il 19 ottobre alle ore 18.30 presso i locali della CQD.

Ma la Casa del Quartiere Donatello è anche al servizio per la Comunità del territorio e si rivolge a tutte le età.

Per i più piccoli è sempre attivo lo Spazio Compiti CostellAzioni aperto il Mercoledì e venerdì ai minori di 11 - 15 anni di età, mentre per i bimbi della scuola primaria sarà proposto il Sabato mattina lo Spazio Compiti FuoriClasse. Inoltre, sarà sempre aperto il martedì e il giovedì lo spazio Aggregativo di Gioco libero e Laboratori Per gli adulti riparte lo Spazio Donne, un luogo in cui incontrarsi e confrontarsi, fare qualche chiacchiera o fare insieme la merenda, tra donne ovviamente. Anche il gruppo dei Contadini di Quartiere e dei Custodi del Verde riparte con la preparazione del terreno per l’inverno e la progettazione della nuova stagione del 2023 fatta di tanta frutta e verdura a Km0 e di occasioni per ritrovarsi, darsi consigli e formarsi con esperti sul tema dell’agricoltura urbana.

Per i più anziani continuerà l’esperienza dello Spazio Salute e Benessere il lunedì mattina dalle 10 alle 12 con la presenza dell’infermiere Paco e l’educatore di CQD pronti ad accogliere, fare due chiacchiere e sorseggiare una tisana od un caffè insieme, qualche volta sarà possibile anche cantarne due insieme a Giovanni.

Eventi in programma ad ottobre:

il week end del 1 e 2 ottobre si potrà visitare la mostra "Esserti Terra" frutto del laboratorio di condivisione creativa AreaVisiva, operazione sfociata in una installazione artistica collettiva composta da più mezzi espressivi (dal disegno al video, dalla fotografia alla scultura ecc.). Non è la classica mostra di più autori, ma si tratta di tre ambienti da attraversare, tre "luoghi" che sono essi stessi l'opera "Esserti Terra". Le "cose" che ci troviamo sono come dettagli di un quadro d'insieme in cui immergersi.

Il 6 ottobre partiranno i Balli Folk, non un corso, ma una nuova forma di aggregazione volta ad esplorare ed imparare a ballare danze folk di paesi differenti ogni giovedì alle 21.00 L’8 e 9 ottobre si rinnova il Comitato del Quartiere Donatello e sono invitati a partecipare tutti i residenti o i lavoratori che vivono nel quartiere. Ci saranno le danze con Daniele Mandrile e la merenda offerta.

Il 13 Ottobre alle ore 18.00 la life coach Maria Marengo apre le porte alla presentazione del suo nuovo corso Comunicare in modo efficace con la PNL.

Il 19 ottobre presentazione del Corso di Animazione Motoria alle ore 18.30 il 21 ottobre riparte la rassegna Cinema nei Quartieri, guidata dall’associazione mente in pace e tante altre realtà. Anche quest’anno i film saranno proiettati in Casa del Quartiere Donatello e nel Centro incontri 2 del Gramsci.

Per le informazioni dei vari corsi si invita a seguire il sito www.casadelquartieredonatello.it o le pagine social ed il canale Telegram dedicato in cui si troveranno i numeri di telefono di ogni attività.

Per ogni informazione generale sulle attività ed i servizi per la Comunità il numero di riferimento è 0171.697649 che è attivo negli orari di segreteria (martedì 15.00 - 16.00 , mercoledì 17.00 - 18.00, giovedì 18.00 - 19.00 e venerdì 14.00 - 15.00)