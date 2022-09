In cima alla Bisalta in mountain bike: l'avventura goliardica di due amici

Due amici protagonisti di una piccola avventura goliardica, compiuta stamattina: sono Elio Giuby Giubergia di Pianfei e Bruno Gigu Giraudo di Cuneo

Sono loro a raccontarlo: hanno 120 anni in due e si sono divertiti a salire sulla Besimauda con le Mountain Bike, di per sé non certo un impresa, già compiuta da molti altri, ma è veramente con gioia ed entusiasmo che i due cicloamatori intendono divulgare il fatto, come una rappresentazione di gioia di vivere e di rimanere sempre un po' bambini, nonostante il passare degli anni.

"Secondi noi è importante, specialmente in questi momenti di difficoltà comune, riavvicinarsi alla natura e praticare qualunque attività all'aperto... pensiamo possa essere un buon viatico per migliorare la qualità delle nostre vite e sopportare con maggior forza questo periodo nefasto".