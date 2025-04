MALTEMPO / Domani rischio “moderato” di piena per il Maira, il Varaita e il Tanaro

Ore di allerta meteo sulla Granda, con intense piogge e probabile raggiungimento del cosiddetto “livello di guardia” dei torrenti e fiumi. Il bollettino di Arpa Piemonte con le previsione delle piene dei corsi d'acqua annuncia come nelle prossime 24 ore alcuni di questi possano raggiungere il livello arancione, ovvero criticità moderata. In questa situazione, quindi, la portata occupa l'intera sezione fluviale con livelli d'acqua prossimi al piano campagna. Si prevede pertanto un'alta probabilità di fenomeni di inondazione limitati alle aree golenali e moderati fenomeni di erosione.



I corsi d'acqua della Granda a rischio piena, indicati nel bollettino di Arpa Piemonte con una previsione di criticità moderata, sono il Maira a Racconigi, il Varaita a Polonghera e il Tanaro a Farigliano e Alba. Meno preoccupante, invece, lo Stura di Demonte a Fossano, che resta in fascia gialla ovvero “ordinaria”.



Intanto si ricorda che, per effetto dell'allerta arancione per rischio idrogeologico, a partire dalla mezzanotte verrà aperta la Sala Operativa della Provincia per la viabilità. Si invita a guidare con la massima prudenza e ad evitare spostamenti non necessari.