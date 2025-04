Nevica sopra i 1800 metri: previsti ingenti accumuli anche sulle Marittime

La nevicata in corso sul colle della Maddalena

Nevicate moderate sulle Alpi piemontesi e anche sulle Marittime.

Soprattutto nel nord della regione, sono attesi fino a 2 metri di neve fresca.

Le proiezioni delle prossime 36 ore inquadrano una possibile quota delle nevicate oscillante tra i 1.800 e i 2.200 metri.

Qui la nevicata al santuario di Sant'Anna di Vinadio

Questo il bollettino di vigilanza diramato da Arpa Piemonte e in aggiornamento verso le 13 di oggi 16 aprile

In questo momento le telecamere dell'app i-Gate e della Provincia mostrano le nevicate in atto in valle Stura.

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Evidenziamo che già a partire dal pomeriggio, con i nuovi accumuli, il pericolo valanghe sarà da moderato a forte (gradi 3 e 4 su una scala da 0 a 5) in tutto il Piemonte, destinato a crescere nei prossimi giorni, quando le condizioni meteo si saranno stabilizzate.