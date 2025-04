Piazza Europa, respinto il ricorso degli ambientalisti: via alla gara d'appalto

Con l’ordinanza del 14 aprile 2025, il giudice del Tribunale di Cuneo, dottoressa Chiara Martello, ha respinto il ricorso presentato, in via d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), da quattro associazioni ambientaliste e da alcuni cittadini.

Il giudice ha dichiarato che il Tribunale ordinario non ha competenza a decidere su questa causa, ponendosi così nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, e ha accolto la contestazione sollevata dal Comune di Cuneo, rappresentato dall’avv. Laura Formentin.

La richiesta presentata dai ricorrenti era infatti di sospendere e disapplicare un atto amministrativo, la delibera n. 237 del 29 agosto 2024, con cui il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di piazza Europa. Secondo il giudice Martello, la causa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, come stabilisce il Codice del processo amministrativo (art. 133, lettera f). Secondo tale norma, infatti, sono di competenza esclusiva del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) le controversie che riguardano atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, cioè in tutti i casi che coinvolgono l’uso del territorio.

Il giudice ha altresì precisato l’impossibilità ad autorizzare il trasferimento della causa al Tribunale Amministrativo Regionale, essendo già decorsi, alla data del deposito del ricorso, i termini (60 giorni) per l’impugnazione del provvedimento.

“Per noi l’ordinanza del giudice Chiara Martello è ovviamente una buona notizia” il commento della Sindaca Patrizia Manassero, “dal momento che il nostro obiettivo di rifare più bella, verde, viva piazza Europa muove da intenti costruttivi e positivi nei confronti della città e dei suoi abitanti. Andiamo avanti con senso di responsabilità e cura. Siamo certi che, con il tempo, come è già avvenuto in passato, il cambiamento sarà visto positivamente anche da chi oggi è contrario o diffidente”.

Ieri è stata pubblicata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della piazza, per un valore complessivo di 2.781.589,43 euro. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 9 maggio.