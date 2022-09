ELEZIONI Politiche 2022, in Granda alle 19 oltre il 50% degli aventi diritto ha già votato

Al momento in provincia di Cuneo risulta aver votato il 54,44% dei cittadini, contro il 64,23% nella tornata elettorale del 2018, ma i dati sono in aggiornamento perché non sono ancora state scrutinate tutte le sezioni.

Anche a livello nazionale la percentuale si avvicina al 50%.

Ecco i dati delle principali città della Granda, relativi alla rilevazione della percentuale dei votanti, per la Camera. Per il Senato viene effettuata una sola rilevazione, definitiva, alle ore 23.

(articolo in aggiornamento)

Cuneo 55,16% (57,11%)

Alba 53,97 % (62,54%)

Bra 56,09% (61,62%)

Mondovì 55,17% (61,24%)

Fossano 56,46% (66,91%)

Saluzzo

Savigliano 55,20% (64,21%)

La rilevazione definitiva sarà alle ore 23.