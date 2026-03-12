La Provincia approva il rebranding di MIAC in Nexo Agrifood Hub

Questa mattina, giovedì 12 marzo, il Consiglio della Provincia di Cuneo si è riunito presso la sala Galimberti del palazzo provinciale, con la possibilità di partecipazione anche in modalità da remoto, per l’esame e la discussione di 4 punti inseriti all’ordine del giorno.

In apertura di seduta i consiglieri hanno approvato i verbali della riunione precedente e preso atto della sentenza n. 110/2026 del TAR Piemonte, procedendo al riconoscimento del relativo debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a, del Testo unico degli enti locali.

L’assemblea ha inoltre approvato alcune modifiche al regolamento dell’Imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.), aggiornando la disciplina relativa al tributo provinciale applicato agli atti di registrazione dei veicoli.

L’ultimo punto all’ordine del giorno riguardava le modifiche allo statuto della MIAC S.c.p.A.. In particolare, la società assumerà la nuova denominazione Nexo Agrifood Hub Società consortile per azioni, con un ampliamento e aggiornamento delle finalità societarie. L’attività della società consortile sarà indirizzata verso l’organizzazione, il supporto, lo sviluppo e la condivisione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, anche applicata, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e territoriale e promuovere l’innovazione. Le attività saranno rivolte in particolare ai settori delle produzioni agroalimentari, dell’energia da fonti rinnovabili, della sostenibilità, dell’innovazione digitale e della formazione.

Tutti i provvedimenti in discussione sono stati approvati all’unanimità.