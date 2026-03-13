Referendum sulla giustizia, un confronto del Lions Cuneo per capire e scegliere

Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 20:30, presso la Sala Olivero, dell’Automobile Club d’Italia di Cuneo, sita in Piazza Europa n. 5, il Lions Club Cuneo organizza il convegno dal titolo “Referendum giustizia: comprendere per scegliere”.

Nel corso dell’incontro verrà approfondito il tema della separazione delle carriere, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo p.v., con l’obiettivo di illustrare, da un punto di vista tecnico-giuridico, le principali argomentazioni favorevoli e contrarie alla riforma.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente del Lions Club, Avv. Noemi Mallone, seguirà il confronto tra il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, Dott. Mario Pesucci, e l’Avv. Gianmaria Dalmasso, del Foro di Cuneo. I lavori saranno moderati dalla giornalista Nadia Muratore. L’evento intende rappresentare un momento di dialogo e di approfondimento, pensato per offrire ai cittadini strumenti utili a comprendere i contenuti del referendum e favorire un confronto civile e informato tra posizioni differenti.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili.