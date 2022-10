Inaugurato l'anno lionistico del Lions Club Carrù Dogliani

L’anno lionistico 2022/23 del Lions Club Carrù Dogliani è stato ufficialmente aperto dal presidente Giorgio Colombo durante la serata conviviale che si è svolta giovedì 29 settembre 2022.

I soci, molto numerosi, si sono ritrovati dopo la pausa estiva in un clima di armonia e amicizia per dare inizio a un fitto calendario di prossimi impegni che, con grintoso intento il presidente Giorgio Colombo ha predisposto con particolare

attenzione al territorio.

Ospiti della serata i sindaci di Carrù, Dogliani, Farigliano e il vice sindaco di Bastia Mondovì e il presidente del Lions Club Mondovì Sergio Zavattero, per condividere un ricco programma dal punto di vista della cittadinanza umanitaria attiva e sostenibilità ambientale, che vede il club affiancato alle istituzioni locali con fattiva sinergia.

Nel saluto augurale, il presidente Colombo, ha ripetuto che, come sempre, punterà sulla massima interazione e condivisione tra i soci per i futuri services, forti delle competenze presenti in seno al sodalizio degli officer distrettuali dott.ssa Carla Blengio e Attilio Pecchenino.