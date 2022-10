Calcio: la partita Maccabei Haifa-Juventus secondo Max Allegri

Il tecnico dei bianconeri, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro i Maccabei Haifa in un'intervista parla del prossimo scontro.

Le parole di Max Allegri

La Juventus si prepara al match contro i Maccabei Haifa per la giornata di domani. La partita, si terrà allo stadio Sammy Ofer alle ore 18:45 e Max Allegri risponde all'intervista del pre-partita, dove dichiara: " Qui si è altalenanti, e forse qualcuno si era illuso soltanto dopo due vittorie, in questa sfida, Arkadiusz Milik parte dalla panchina e comunque saranno in 15 a giocare in campo"- sottolinea il tecnico dei bianconeri.

Nello stesso tempo la fortuna dell'allenatore è il recupero di Angel Di Maria che torna dopo una squalifica ma che probabilmente mette insieme Milik e Dusan Vlahovic, ma alla formazione ci sono seri dubbi ancora. Inoltre Max Allegri sempre in questa intervista afferma: "Non possiamo permetterci di fare altri errori ci serve molta attenzione e giocare con concentrazione senza dover regalare nulla ai nostri avversari. Sicuramente sarà una partita molto difficile, ma tuttavia io alla fine ho un gruppo solido e consapevole quindi ce la possiamo fare!".

Le due vittorie

Dopo la sconfitta avvenuta contro Stefano Pioli, Max Allegri ancora commenta: "Le due nostre vittorie che abbiamo ottenuto contro la squadra del Bologna e i Maccabi Haifa sicuramente un pò ci hanno illuso ma in questa partita dobbiamo fare del nostro meglio se vogliamo riportare la Juventus a riacquistare autostima.

Per quanto riguarda il giocatore Federico Chiesa devo dire che sta molto meglio, ma dobbiamo ancora aspettare prima che torni in campo, anche se da domani ricomincerà ad allenarsi"- conclude il tecnico della Juventus nell'intervista.

Le parole di Bakhar

Qualche parola l ha detta anche l'allenatore dei Maccabi Haifa, Bakhar che nel giorno di questa vigilia della partita contro la Juventus nell'intervista si è espresso a sue parole dichiarando: " Veniamo da una dura sconfitta, ma contro la Juventus è importante e quindi ci aspettiamo di poter vincere. In tv ho anche visto la Juventus contro il Milan che nei primi minuti di gioco in campo potevano benissimo andare in vantaggio di due gol.

Ho esaminato la squadra di Max Allegri anche nelle partite precedenti, sono bravi, sicuramente sarà una bella partita quella di domani! Anche il calciatore Angel Di Maria è eccezionale ma comunque noi cercheremo di bloccarlo. Poi il nostro stadio il Sammy Ofer ci darà molta forza e potenza dato che giochiamo in casa e questo va a nostro vantaggio"- ha concluso il mister dei Maccabi Haifa all'intervista. Quindi si attende la giornata di domani per vedere cosa accadrà nella partita, sperando che Max Allegri ce la faccia questa volta!