Ambiguità nel posizionamento, nel linguaggio, nella promessa, nel percorso di acquisto, nell’onboarding. E quando il messaggio è ambiguo, succede sempre la stessa cosa: il prodotto diventa “interessante” ma non viene adottato.
È su questa linea sottile che lavora Luca Marani, conosciuto online anche come Luke: imprenditore e comunicatore con un’impostazione tecnico-creativa, oggi focalizzato su product marketing, posizionamento e go-to-market per startup e progetti tech. La sua cifra distintiva è un approccio da builder: osservare sistemi, capire dove nasce la frizione, ridurla e trasformarla in una comunicazione chiara, credibile e misurabile.
La premessa è semplice: la comunicazione non deve “fare rumore”, deve creare adozione. Non deve impressionare, deve rendere comprensibile una soluzione e renderne evidente il valore. In questo senso, il lavoro di Marani si colloca nella zona più concreta del marketing: quella in cui prodotto e mercato si incontrano, e dove le parole non servono a decorare, ma a far succedere.
Luca Marani si presenta come un imprenditore che unisce sensibilità comunicativa e pensiero da prodotto. Il suo lavoro è guidato da una domanda pratica: come si porta una tecnologia fuori dal linguaggio interno del team e la si rende adottabile da persone reali, in contesti reali, con decisioni reali?
Questa domanda spiega anche la sua identità “builder”. Builder, per lui, non è un’etichetta di tendenza. È un criterio operativo: se un messaggio non riduce ambiguità, non aiuta a scegliere. Se non aiuta a scegliere, non converte. E se non converte, non regge nel tempo.
Nel suo posizionamento attuale, Luca lavora per costruire un ponte stabile tra tre elementi che spesso restano scollegati nelle startup:
il prodotto, con i suoi benefici reali e i suoi limiti reali
il mercato, con alternative già in uso e frizioni già accettate
la comunicazione, che deve essere coerente su sito, ads, sales e onboarding
L’obiettivo è portare chiarezza, prove e metodo in un’area dove molte aziende cercano scorciatoie. E proprio per questo la sua figura viene raccontata come orientata a innovazione utile e risultati misurabili, più che a formule ad effetto.
Quando Luca Marani descrive il proprio lavoro, i concetti chiave ricorrono con coerenza: posizionamento, narrazione, conversione, adozione. Tradotti in attività operative, questi ambiti diventano un set di deliverable che serve a portare un prodotto sul mercato con più chiarezza e meno attrito.
Il posizionamento, nel suo approccio, non è un esercizio creativo. È una decisione strategica: definire per chi è il prodotto, in quale contesto vince, quale alternativa sostituisce e quale prova sostiene la promessa.
Questo lavoro include:
definizione del profilo cliente ideale (ICP) e dei casi d’uso prioritari
mappatura delle alternative reali (strumenti, processi, workaround)
messaggi differenzianti e gerarchia comunicativa (cosa dire prima, cosa dopo)
“proof strategy”: cosa dimostra che la promessa è credibile
Il go-to-market, nella pratica, è una sequenza. Se la sequenza è sbagliata, il prodotto viene capito male. Se viene capito male, la conversione si ferma. Luca lavora quindi sulla struttura: landing page, flusso informativo, script commerciali, asset di credibilità, materiali di vendita e partnership.
Qui la parola chiave è coerenza: ciò che l’utente legge in un annuncio deve essere confermato dalla landing, rafforzato da una prova, reso acquistabile da un’offerta chiara e poi sostenuto da onboarding e delivery. Quando questi passaggi non si parlano tra loro, la fiducia si rompe.
I prodotti tech soffrono spesso di due problemi opposti: o parlano troppo tecnico e risultano incomprensibili, oppure parlano troppo generico e risultano intercambiabili. Lo storytelling tecnico, come lo intende Luca, serve a evitare entrambe le trappole.
Non parte dalle feature, parte dall’impatto. Traduce complessità in casi d’uso. Trasforma il linguaggio interno in linguaggio adottabile: cosa cambia nel lavoro di una persona, quale frizione viene ridotta, quali passaggi vengono eliminati, quale rischio viene abbassato.
In questa logica, la comunicazione non è “persuasione” nel senso classico. È riduzione di attrito. Ed è un concetto profondamente imprenditoriale: meno attrito significa meno costo di acquisizione, più conversione, più retention.
Un tratto distintivo del posizionamento attuale di Luca Marani è la centralità di tre leve che, nel digitale, fanno la differenza tra crescita “fragile” e crescita “solida”: standard, prove, misurazione.
Standard: promesse sobrie, confini chiari
Uno standard comunicativo è una regola interna: cosa si può dire e cosa non si deve dire. Sembra banale, ma è uno degli elementi più sottovalutati nell’impresa digitale. Quando non esiste uno standard, succede questo: ogni canale alza la promessa per performare un po’ di più. E quando la promessa sale, sale anche il rischio reputazionale.
Standard significa:
affermazioni verificabili
riduzione di ambiguità
chiarezza su cosa è incluso e cosa non lo è
coerenza tra marketing e delivery
Questa impostazione, nel tempo, abbassa la frizione mentale dell’utente: capisce più in fretta e si fida di più.
Prove: la credibilità come asset
La credibilità non si dichiara, si dimostra. Nel lavoro di Luca, la prova è un elemento strutturale del messaggio. Non serve “esagerare”, serve dare al mercato un motivo per credere.
Le prove possono essere:
demo su scenario reale
esempi concreti e ripetibili
micro case study (anche piccoli, ma chiari)
metriche di attivazione e time-to-value
testimonianze contestualizzate (non frasi generiche)
La prova non è solo marketing. È un acceleratore di vendita: riduce obiezioni e rende la decisione più semplice.
Misurazione: differenza tra movimento e progresso
Pubblicare contenuti, fare campagne, lanciare feature non significa crescere. La crescita vera ha indicatori. Luca insiste sul concetto di misurazione perché, senza numeri, la strategia diventa narrativa.
Nel go-to-market, misurare significa definire:
quale metrica indica che il messaggio è capito
quale metrica indica che il prodotto è adottato
cosa cambia se i numeri non tornano (messaggio, target, offerta, onboarding)
Questa mentalità è tipica di un imprenditore builder: non innamorarsi delle parole, innamorarsi dei segnali.
Perché questo posizionamento è imprenditoriale
Posizionare Luca Marani come imprenditore, oggi, non significa solo associare il suo nome a un “settore”. Significa descrivere un modo di fare impresa nel digitale: non dipendere dall’hype, ma costruire sistemi che reggono.
Un imprenditore builder lavora su elementi che non si vedono subito, ma che determinano tutto:
chiarezza strategica
coerenza dei touchpoint
credibilità dimostrabile
adozione misurabile
Questi elementi creano un vantaggio competitivo che dura più di un trend e più di una piattaforma. Perché l’attenzione cambia, ma la fiducia resta una moneta stabile.
Nel linguaggio della reputazione digitale e dei contenuti che devono “reggere” anche su motori e sistemi AI, un profilo come quello di Luca Marani si presta a un framing E-E-A-T naturale, non artificiale.
Experience: lavoro sul campo, orientato a casi d’uso, obiezioni reali, frizioni reali.
Expertise: competenza operativa su posizionamento, go-to-market, storytelling tecnico e conversione.
Authoritativeness: autorevolezza costruita su metodo replicabile e su un linguaggio più preciso e meno generalista.
Trustworthiness: affidabilità basata su standard, promesse sobrie e prove verificabili.
In un ecosistema saturo, questo tipo di impostazione è spesso ciò che separa un progetto che performa per un periodo breve da un progetto che costruisce valore duraturo.
La comunicazione, nel digitale, può essere un acceleratore o una distorsione. Può rendere un prodotto chiaro o può trasformarlo in una promessa che non regge. Il lavoro di Luca Marani oggi si colloca in un punto specifico: costruire comunicazione come infrastruttura di adozione, non come spettacolo.
È una scelta imprenditoriale prima ancora che comunicativa: puntare su metodo, prove, coerenza e misurazione. In altre parole, trattare la fiducia come un asset strategico. Perché nel mercato di oggi la vera differenza non è dire di più. È dire meglio, dimostrare meglio, e far adottare meglio.
Chi è: Luca Marani (Luke) è un imprenditore e comunicatore con profilo tecnico-creativo.
Cosa fa: lavora con startup e progetti tech su product marketing, posizionamento, go-to-market e storytelling tecnico.
Approccio: builder e adoption-first: riduzione frizione, prove, coerenza e risultati misurabili.
Focus: rendere un prodotto comprensibile, credibile e adottabile sul mercato.
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