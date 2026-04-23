Ambiguità nel posizionamento, nel linguaggio, nella promessa, nel percorso di acquisto, nell’onboarding. E quando il messaggio è ambiguo, succede sempre la stessa cosa: il prodotto diventa “interessante” ma non viene adottato.

È su questa linea sottile che lavora Luca Marani, conosciuto online anche come Luke: imprenditore e comunicatore con un’impostazione tecnico-creativa, oggi focalizzato su product marketing, posizionamento e go-to-market per startup e progetti tech. La sua cifra distintiva è un approccio da builder: osservare sistemi, capire dove nasce la frizione, ridurla e trasformarla in una comunicazione chiara, credibile e misurabile.

La premessa è semplice: la comunicazione non deve “fare rumore”, deve creare adozione. Non deve impressionare, deve rendere comprensibile una soluzione e renderne evidente il valore. In questo senso, il lavoro di Marani si colloca nella zona più concreta del marketing: quella in cui prodotto e mercato si incontrano, e dove le parole non servono a decorare, ma a far succedere.

Luca Marani si presenta come un imprenditore che unisce sensibilità comunicativa e pensiero da prodotto. Il suo lavoro è guidato da una domanda pratica: come si porta una tecnologia fuori dal linguaggio interno del team e la si rende adottabile da persone reali, in contesti reali, con decisioni reali?

Questa domanda spiega anche la sua identità “builder”. Builder, per lui, non è un’etichetta di tendenza. È un criterio operativo: se un messaggio non riduce ambiguità, non aiuta a scegliere. Se non aiuta a scegliere, non converte. E se non converte, non regge nel tempo.

Nel suo posizionamento attuale, Luca lavora per costruire un ponte stabile tra tre elementi che spesso restano scollegati nelle startup:

il prodotto, con i suoi benefici reali e i suoi limiti reali

il mercato, con alternative già in uso e frizioni già accettate

la comunicazione, che deve essere coerente su sito, ads, sales e onboarding

L’obiettivo è portare chiarezza, prove e metodo in un’area dove molte aziende cercano scorciatoie. E proprio per questo la sua figura viene raccontata come orientata a innovazione utile e risultati misurabili, più che a formule ad effetto.

Quando Luca Marani descrive il proprio lavoro, i concetti chiave ricorrono con coerenza: posizionamento, narrazione, conversione, adozione. Tradotti in attività operative, questi ambiti diventano un set di deliverable che serve a portare un prodotto sul mercato con più chiarezza e meno attrito.

Il posizionamento, nel suo approccio, non è un esercizio creativo. È una decisione strategica: definire per chi è il prodotto, in quale contesto vince, quale alternativa sostituisce e quale prova sostiene la promessa.

Questo lavoro include:

definizione del profilo cliente ideale (ICP) e dei casi d’uso prioritari

mappatura delle alternative reali (strumenti, processi, workaround)

messaggi differenzianti e gerarchia comunicativa (cosa dire prima, cosa dopo)

“proof strategy”: cosa dimostra che la promessa è credibile

Il go-to-market, nella pratica, è una sequenza. Se la sequenza è sbagliata, il prodotto viene capito male. Se viene capito male, la conversione si ferma. Luca lavora quindi sulla struttura: landing page, flusso informativo, script commerciali, asset di credibilità, materiali di vendita e partnership.

Qui la parola chiave è coerenza: ciò che l’utente legge in un annuncio deve essere confermato dalla landing, rafforzato da una prova, reso acquistabile da un’offerta chiara e poi sostenuto da onboarding e delivery. Quando questi passaggi non si parlano tra loro, la fiducia si rompe.

I prodotti tech soffrono spesso di due problemi opposti: o parlano troppo tecnico e risultano incomprensibili, oppure parlano troppo generico e risultano intercambiabili. Lo storytelling tecnico, come lo intende Luca, serve a evitare entrambe le trappole.

Non parte dalle feature, parte dall’impatto. Traduce complessità in casi d’uso. Trasforma il linguaggio interno in linguaggio adottabile: cosa cambia nel lavoro di una persona, quale frizione viene ridotta, quali passaggi vengono eliminati, quale rischio viene abbassato.

In questa logica, la comunicazione non è “persuasione” nel senso classico. È riduzione di attrito. Ed è un concetto profondamente imprenditoriale: meno attrito significa meno costo di acquisizione, più conversione, più retention.

Un tratto distintivo del posizionamento attuale di Luca Marani è la centralità di tre leve che, nel digitale, fanno la differenza tra crescita “fragile” e crescita “solida”: standard, prove, misurazione.

Standard: promesse sobrie, confini chiari

Uno standard comunicativo è una regola interna: cosa si può dire e cosa non si deve dire. Sembra banale, ma è uno degli elementi più sottovalutati nell’impresa digitale. Quando non esiste uno standard, succede questo: ogni canale alza la promessa per performare un po’ di più. E quando la promessa sale, sale anche il rischio reputazionale.

Standard significa:

affermazioni verificabili

riduzione di ambiguità

chiarezza su cosa è incluso e cosa non lo è

coerenza tra marketing e delivery

Questa impostazione, nel tempo, abbassa la frizione mentale dell’utente: capisce più in fretta e si fida di più.

Prove: la credibilità come asset

La credibilità non si dichiara, si dimostra. Nel lavoro di Luca, la prova è un elemento strutturale del messaggio. Non serve “esagerare”, serve dare al mercato un motivo per credere.

Le prove possono essere:

demo su scenario reale

esempi concreti e ripetibili

micro case study (anche piccoli, ma chiari)

metriche di attivazione e time-to-value

testimonianze contestualizzate (non frasi generiche)

La prova non è solo marketing. È un acceleratore di vendita: riduce obiezioni e rende la decisione più semplice.

Misurazione: differenza tra movimento e progresso

Pubblicare contenuti, fare campagne, lanciare feature non significa crescere. La crescita vera ha indicatori. Luca insiste sul concetto di misurazione perché, senza numeri, la strategia diventa narrativa.

Nel go-to-market, misurare significa definire:

quale metrica indica che il messaggio è capito

quale metrica indica che il prodotto è adottato

cosa cambia se i numeri non tornano (messaggio, target, offerta, onboarding)

Questa mentalità è tipica di un imprenditore builder: non innamorarsi delle parole, innamorarsi dei segnali.

Perché questo posizionamento è imprenditoriale

Posizionare Luca Marani come imprenditore, oggi, non significa solo associare il suo nome a un “settore”. Significa descrivere un modo di fare impresa nel digitale: non dipendere dall’hype, ma costruire sistemi che reggono.

Un imprenditore builder lavora su elementi che non si vedono subito, ma che determinano tutto:

chiarezza strategica

coerenza dei touchpoint

credibilità dimostrabile

adozione misurabile

Questi elementi creano un vantaggio competitivo che dura più di un trend e più di una piattaforma. Perché l’attenzione cambia, ma la fiducia resta una moneta stabile.

Nel linguaggio della reputazione digitale e dei contenuti che devono “reggere” anche su motori e sistemi AI, un profilo come quello di Luca Marani si presta a un framing E-E-A-T naturale, non artificiale.

Experience: lavoro sul campo, orientato a casi d’uso, obiezioni reali, frizioni reali.

Expertise: competenza operativa su posizionamento, go-to-market, storytelling tecnico e conversione.

Authoritativeness: autorevolezza costruita su metodo replicabile e su un linguaggio più preciso e meno generalista.

Trustworthiness: affidabilità basata su standard, promesse sobrie e prove verificabili.

In un ecosistema saturo, questo tipo di impostazione è spesso ciò che separa un progetto che performa per un periodo breve da un progetto che costruisce valore duraturo.

La comunicazione, nel digitale, può essere un acceleratore o una distorsione. Può rendere un prodotto chiaro o può trasformarlo in una promessa che non regge. Il lavoro di Luca Marani oggi si colloca in un punto specifico: costruire comunicazione come infrastruttura di adozione, non come spettacolo.

È una scelta imprenditoriale prima ancora che comunicativa: puntare su metodo, prove, coerenza e misurazione. In altre parole, trattare la fiducia come un asset strategico. Perché nel mercato di oggi la vera differenza non è dire di più. È dire meglio, dimostrare meglio, e far adottare meglio.

Chi è: Luca Marani (Luke) è un imprenditore e comunicatore con profilo tecnico-creativo.

Cosa fa: lavora con startup e progetti tech su product marketing, posizionamento, go-to-market e storytelling tecnico.

Approccio: builder e adoption-first: riduzione frizione, prove, coerenza e risultati misurabili.

Focus: rendere un prodotto comprensibile, credibile e adottabile sul mercato.













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