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Attualità | 23 aprile 2026, 18:20

Oscar delle Banche, conto alla rovescia per la cerimonia al Grand Hotel Principi di Piemonte

Il 7 maggio a Torino premi speciali a istituti di credito e protagonisti del sistema bancario nazionale, in un evento firmato dal magazine Banca Finanza diretto da Beppe Ghisolfi

Oscar delle Banche, conto alla rovescia per la cerimonia al Grand Hotel Principi di Piemonte

Scatta ufficialmente il conto alla rovescia verso la cerimonia che giovedì 7 maggio, nel salone degli onori del Grand Hotel Principi di Piemonte, porterà al conferimento dei premi speciali ai banchieri nazionali e agli istituti di credito che, nelle rispettive categorie di grandezza organizzativa e dimensionale, si sono distinti per capacità patrimoniale, sostegno a famiglie e piccole e medie imprese, produttività e capacità di assorbimento di shock e costi esterni.

Fra gli ospiti d’onore, introdotti dal conduttore e banchiere Beppe Ghisolfi, coadiuvato da Eleonora Pedron (Miss Italia 2002), è attesa la presenza del parlamentare europeo Giovanni Crosetto che, dal 2024, dopo un’esperienza nel Consiglio comunale di Torino, rappresenta il Piemonte e il Nord Ovest d’Italia al Parlamento europeo in una fase considerata strategica per l’utilizzo degli strumenti di finanza diretta e indiretta a beneficio dei territori e delle PMI, in integrazione sussidiaria al ruolo delle banche retail e di secondo livello commerciale.

Nel tempo l’Unione Europea ha introdotto numerose direttive e regolamenti che disciplinano l’inclusione finanziaria e la tutela del piccolo risparmio e del risparmio diffuso, con riguardo agli strumenti individuali e collettivi di investimento. In questo quadro le banche minori di territorio, così come gli istituti intermedi, di gruppo e di sistema, hanno dovuto progressivamente adeguare requisiti patrimoniali e obiettivi di ritorno economico e reddituale per continuare a garantire condizioni sostenibili alle imprese del territorio, tanto per il reperimento del capitale circolante quanto per l’acquisizione di beni strumentali e d’investimento e per l’accesso ai mercati esteri e a nuove destinazioni di beni e servizi.

La cerimonia degli Oscar delle Banche, organizzata dal gruppo editoriale Newspaper Milano che pubblica il magazine Banca Finanza, di cui è direttore lo stesso Ghisolfi, prenderà il via alle 10.30 del 7 maggio nel salone dei congressi del Grand Hotel Principi di Piemonte. L’apertura sarà affidata alla consegna di quattro premi speciali al merito e alla carriera ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, Marco Elio Rottigni, direttore generale dell’ABI, Gian Maria Gros-Pietro, presidente del gruppo Intesa Sanpaolo, e Camillo Venesio, amministratore delegato di Banca del Piemonte.


 

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