Oscar delle Banche, conto alla rovescia per la cerimonia al Grand Hotel Principi di Piemonte

Scatta ufficialmente il conto alla rovescia verso la cerimonia che giovedì 7 maggio, nel salone degli onori del Grand Hotel Principi di Piemonte, porterà al conferimento dei premi speciali ai banchieri nazionali e agli istituti di credito che, nelle rispettive categorie di grandezza organizzativa e dimensionale, si sono distinti per capacità patrimoniale, sostegno a famiglie e piccole e medie imprese, produttività e capacità di assorbimento di shock e costi esterni.

Fra gli ospiti d’onore, introdotti dal conduttore e banchiere Beppe Ghisolfi, coadiuvato da Eleonora Pedron (Miss Italia 2002), è attesa la presenza del parlamentare europeo Giovanni Crosetto che, dal 2024, dopo un’esperienza nel Consiglio comunale di Torino, rappresenta il Piemonte e il Nord Ovest d’Italia al Parlamento europeo in una fase considerata strategica per l’utilizzo degli strumenti di finanza diretta e indiretta a beneficio dei territori e delle PMI, in integrazione sussidiaria al ruolo delle banche retail e di secondo livello commerciale.

Nel tempo l’Unione Europea ha introdotto numerose direttive e regolamenti che disciplinano l’inclusione finanziaria e la tutela del piccolo risparmio e del risparmio diffuso, con riguardo agli strumenti individuali e collettivi di investimento. In questo quadro le banche minori di territorio, così come gli istituti intermedi, di gruppo e di sistema, hanno dovuto progressivamente adeguare requisiti patrimoniali e obiettivi di ritorno economico e reddituale per continuare a garantire condizioni sostenibili alle imprese del territorio, tanto per il reperimento del capitale circolante quanto per l’acquisizione di beni strumentali e d’investimento e per l’accesso ai mercati esteri e a nuove destinazioni di beni e servizi.

La cerimonia degli Oscar delle Banche, organizzata dal gruppo editoriale Newspaper Milano che pubblica il magazine Banca Finanza, di cui è direttore lo stesso Ghisolfi, prenderà il via alle 10.30 del 7 maggio nel salone dei congressi del Grand Hotel Principi di Piemonte. L’apertura sarà affidata alla consegna di quattro premi speciali al merito e alla carriera ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, Marco Elio Rottigni, direttore generale dell’ABI, Gian Maria Gros-Pietro, presidente del gruppo Intesa Sanpaolo, e Camillo Venesio, amministratore delegato di Banca del Piemonte.



