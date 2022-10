Adolescenza: maneggiare con cura

Il Centro di Psicologia Clinica di Cuneo, propone uno spazio di confronto e pensiero sulla relazione rivolto a genitori di figli adolescenti.

Il percorso di 6 incontri a cadenza quindicinale in piccolo gruppo (8-10 partecipanti) in orario serale 21-22:30, si svolgerà a partire dal 15 novembre e si chiede conferma della propria adesione entro giovedì 10 novembre.

Il passaggio dall'infanzia all'età adulta richiede di poter compiere un passo di riorganizzazione del proprio Sé, delle relazioni e dei ruoli con i pari e gli adulti. punto

È il momento della presa di distanza dalle identificazioni infantili a volte anche attraverso il conflitto. Questa crisi evolutiva provoca spesso nei genitori un senso di disorientamento con la sensazione non riconoscere più il proprio figlio e di sentire minata la relazione di fiducia e vicinanza.

Il percorso di gruppo si propone di aiutare i genitori a recuperare solidità nel proprio ruolo genitoriale e nello stesso tempo curiosità verso il mondo adolescenziale. Per questo verranno trattati i principali temi salienti per i ragazzi: la socialità, il cambiamento corporeo, la sessualità, la relazione con internet, i rapporti in famiglia, come occasione e spunto per confrontarsi.

Il costo del ciclo di incontri è di 90 euro.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: info@centropsicologiacuneo.it

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Cinzia Rolando, Psicologa – Psicoterapeuta, telefono 333-435.24.50