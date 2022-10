All’interno dell’ambito delle disinfestazioni uno dei problemi più grossi con cui ci si trova a confrontarsi è sicuramente la presenza di topi e di ratti. Purtroppo all’interno delle grandi città è molto frequente incrociare dei topi, i quali stanno andando a cercare cibo e riparo e questo è dovuto anche al fatto che ancora troppe persone ricorrono al servizio di derattizzazione topi e ratti che in realtà potrebbe essere molto utile.

E infatti, se ci pensiamo, molto spesso i topi provengono dalle proprietà limitrofe, alcune trascurate e alcune del tutto abbandonate. Nelle proprietà abbandonate è più facile trovare colonie di ratti che sono ancora più pericolosa dei topi. I ratti sono più grossi, più aggressivi, più violenti, hanno dei denti che sono capaci di andare a danneggiare dei quadri elettrici così come le fondamenta di un edificio e addirittura produrne il crollo.

È per questo che assolutamente è molto importante contattare immediatamente una ditta di disinfestazione se vediamo che c’è la presenza di questi animali all’interno della nostra proprietà, che sia anche solo una presenza temporanea, perché attraverso il nostro giardino proveniente dalle zone limitrofe, però richiedere una consulenza questo tipo di professionisti significa anche proteggersi. Da eventuali infestazioni future che veramente potrebbero andare a inquinare la qualità della nostra vita e a frustrarci parecchio. I topi sono portatori di innumerevoli malattie, molte delle quali sono portate soprattutto da loro parassiti con cui convivono.

Purtroppo i topi sono sporchi quindi portano sporcizia anche perché lasciano le loro urine e le loro feci ovunque, soprattutto vicino a cibi che potrebbero essere contaminati.

Come fare se abbiamo dei topi all’interno della proprietà

Il primo consiglio è quello di non avvicinarsi, innanzitutto perché non sappiamo che tipo di topo sia e quanto possa essere aggressivo, nella maggior parte dei casi potrebbe anche mordere e aggredire la persona che si avvicina. Dopodiché, se abbiamo questi topi all’interno della proprietà allora dobbiamo temere che si veicolano infezioni e bisogna agire tempestivamente contattando una ditta di derattizzazione che vada a eliminare la presenza dei topi e dei loro parassiti, eseguendo anche una successiva sanificazione.

Purtroppo la conta dei danni non sarà piccola nel caso di una infestazione da topi, visto che si tratta di animali che erodono tutto quello che trovano. Lo vanno a mordere anche quando si tratta di elementi che non sono nutrienti e non sono cibo, tipo tappezzerie, legno, causando ingenti perdite economiche a persone che magari hanno degli arredi particolarmente ricercati.

Il fatto che i topi vadano a erodere i cavi elettrici, peraltro,potrebbe causare anche dei cortocircuiti e dei problemi di incendi, insomma non bisogna assolutamente sottovalutare il potenziale distruttivo della presenza dei topi all’interno della nostra proprietà.

Possiamo anche provare a cercare di scoparne uno singolo con una trappola o delle esche, ma siamo sicuri che non stiamo perdendo tempo e che alla fine questo topo non è richiamerà altri oppure andrà a riprodursi? Perché è assolutamente questo il rischio più grande in cui non bisogna assolutamente incappare.