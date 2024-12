Vertenza sul pagamento di IMU e Tasi del padiglione “Michelotti”: la Cassazione accoglie il ricorso del Comune di Mondovì

Con l’ordinanza numero 32357/2024 pubblicata nella giornata di ieri, venerdì 13 dicembre, la Corte Suprema di cassazione "accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità". Il Comune di Mondovì, dunque, vede ufficialmente riconosciute le proprie ragioni nel contenzioso che dal 2019 lo vede contrapposto all’ASL CN 1 in merito alle tasse non pagate sul padiglione “Michelotti”, l’ala più recente del vecchio ospedale di Piazza.

"Si tratta della prima sentenza di questo tipo in tutta Italia - commentano il sindaco, Luca Robaldo, e l'assessore al Bilancio, Alberto Rabbia, - e probabilmente farà giurisprudenza su casi similari. Nonostante il Comune avesse perso gli altri gradi di giudizio, abbiamo comunque deciso di ricorrere alla Corte Suprema di cassazione e tale ostinazione si è rivelata vincente. La Corte, infatti, ha pienamente accolto le ragioni del Comune riconoscendo la correttezza del proprio operato. Siamo quindi grati agli uffici comunali e in particolare alla dirigente, dott.ssa Elena Pecollo, per avere sempre lavorato con grande competenza professionale, oggi riconosciuta pubblicamente. Alla luce di questa sentenza, infine, siamo fiduciosi che l’ASL abbandoni in via definitiva anche gli altri contenziosi ancora pendenti".

In virtù del pronunciamento da parte della Corte di cassazione, dunque, l’ASL CN 1 dovrà saldare l’avviso IMU dell’anno 2013 per un totale di 11.306,15 euro.