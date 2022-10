Mondovì, viabilità in piazza Maggiore: si terrà un incontro per illustrare le nuove misure ai cittadini

Come era stato anticipato all'inizio del mese (leggi qui) l'amministrazione incontrerà i cittadini per illustrare le misure relative alla viabilità in piazza Maggiore, nel rione Piazza.

L'incontro è in programma per mercoledì 2 novembre alle 20.45 presso l'Antico Palazzo di Città. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Fino fino al 6 novembre sono state propogate le regole entrate in vigore dallo scorso giugno: cioè l'APU su piazza Maggiore (misura che consente il passagio solo di mezzi Forze dell'ordine, di soccorso, veicoli a servizio di persone disabili) e la ZTL in alcune delle strade che conducono alla piazza.

L'are di piazza Maggiore sarà pedonale e interdetta al traffico dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, il sabato, la domenica ed i festivi dalle 13 alle 24.

Via Vico sarà percorribile per raggiungere piazza Maggiore, passare davanti all’ex Palazzo di Città, per andare in via Giolitti o via Vasco. Via Vasco sarà percorribile per raggiungere piazza Maggiore, passare davanti alla Chiesa della Missione, per andare in via Giolitti. Via delle Scuole sarà percorribile (da tutti negli orari fuori ZTL e dai residenti in orari di ZTL), Via Carassone sarà sempre a doppio senso di circolazione (riservato a residenti) negli orari dell'area pedonale urbana.

Tra le novità in arrivo ci sarebbero le "fioriere mobili" che apriranno o chiuderanno i varchi dell'APU (area pedonale urbana) con una "barriera" negli orari previsti in sostituzione delle transenne e l'isituzione di limite massimo di velocità a 30 km/h in via Vico e via Vasco.