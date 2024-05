Primo aggiornamento per le paline intelligenti di Cuneo

Dopo l’attivazione occorsa nelle settimane tra aprile e maggio è già tempo – per le prime quattro paline intelligenti della città di Cuneo – di un aggiornamento di sistema e funzionalità: i punti già attivati il mese scorso, insomma, posso proseguire e ampliare la propria opera informativa in tempo reale, a beneficio di cittadini e turisti e fruitori del servizio di trasporto pubblico locale.





Girard: “Presto le installazioni nelle frazioni”

A informare in merito all’aggiornamento l’assessore cuneese Andrea Girard, che nella commissione consiliare dello scorso 18 aprile aveva definito il progetto come “un’iniziativa di cui vado orgoglioso, e che guarda in avanti”.



“Presto entreranno in funzione i pulsanti dedicati alla chiamata d’emergenza alla centrale operativa del 112, un servizio utile a indicare situazioni di emergenza tramite il contatto diretto con un operatore fisico della centrale operativa – ha aggiunto l’assessore - . Premere il pulsante una volta sarà sufficiente a inoltrare la chiamata; un secondo pulsante, in successiva attivazione, permetterà di raggiungere una modalità a favore degli ipovedenti o con indicazioni sonore”.



“L’area della palina verrà poi completata da una telecamera di videosorveglianza quadriottica con raggio a 360 gradi, che difenderà il sistema dagli atti vandalici funzionando allo stesso tempo come telecamera di contesto – conclude Girard - . Nel progetto sono coinvolte anche le frazioni di Confreria e Borgo San Giuseppe, con installazioni ad hoc”.